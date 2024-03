LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Chunav 2024 LIVE: अमेठी-रायबरेली पर अब भी सस्पेंस, कांग्रेस कब खोलेगी आखिरी पत्ते?

Lok Sabha Chunav 2024 LIVE Updates: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 27 मार्च को ही खत्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक यूपी मे155 प्रत्याशियों ने नामांकन किया जिनमें से 84 वैध हैं।

Kolkata: A kite maker prepares kites featuring symbols of different political parties ahead of the upcoming Lok Sabha polls, in Kolkata, Thursday, March 28, 2024. (PTI Photo)(PTI03_28_2024_000159B)

Published By: Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Fri, 29 Mar 2024 07:55 AM Lok Sabha Chunav 2024 LIVE Updates: कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों की आठ लिस्ट जारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने अभी अपनी प्रमुख रायबरेली और अमेठी सीट पर पत्ते नहीं खोले हैं। इन दोनों सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के कयास हैं। संभावना है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। इन दोनों सीटों पर पांचवें चरण में मतदान होना है। वहीं अधिसूचना 26 अप्रैल से लागू होगी। बता दें कि शिवसेना ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 8 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है जिनमें से सात सिटिंग सांसद हैं। वहीं ऐक्टर गोविंदा भी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। चर्चा है कि उन्हें भी चुनाव में उतारा जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट और देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ। Fri, 29 Mar 2024 07:55 AM Fri, 29 Mar 2024 07:55 AM Lok Sabha Chunav Live: लोग वाईएसआरसीपी को हराने को तैयार, बोले चंद्रबाबू नायडू Lok Sabha Chunav Live: तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि आंध्र प्रदेश में लोग आगामी चुनावों में वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई एस जगन मोहन रेड्डी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राप्टाडू में विपक्षी नेता ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री रेड्डी का ‘मेमंता सिद्धम’ चुनाव प्रचार बस यात्रा एक ‘विफलता’ है और उन्होंने लोगों से राज्य के पुनर्निर्माण के लिए तेदेपा, भाजपा और जनसेना का समर्थन करने का आग्रह किया। Fri, 29 Mar 2024 07:17 AM Fri, 29 Mar 2024 07:17 AM Lok Sabha Chunav Live:; पार्टी छोड़ने वालों पर बरसे वडिंग जाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पार्टी छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होने वाले नेताओं की बृहस्पतिवार को आलोचना की और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोग उन्हें करारा जवाब देंगे। वडिंग की यह टिप्पणी पिछले तीन सप्ताह में तीन कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद आई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी नौ मार्च को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए थे और उन्हें फतेहगढ़ साहिब सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। Fri, 29 Mar 2024 07:16 AM Fri, 29 Mar 2024 07:16 AM Lok Sabha Chunav Live: जम्मू लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के दो उम्मीदवारों का नामांकन Lok Sabha Chunav Live: जम्मू संसदीय क्षेत्र से बृहस्पतिवार को दो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि जम्मू लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी की गई। जम्मू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देश भर के उन 88 क्षेत्रों में से एक है जहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जम्मू निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन के पहले दिन दो उम्मीदवारों ने बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र दाखिल किया।’’