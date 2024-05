LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Election 2024 LIVE: राहुल गांधी, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज, वोटिंग शुरू

Lok Sabha Election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का रण आज शुरू हो गया है। इस चरम में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है।

A polling official checks an Electronic Voting Machines (EVMs) before transporting it to his polling station on the eve of the fifth phase of polling in the six-week-long national election in Raebareli, India, Sunday, May 19, 2024. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

Published By: Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 20 May 2024 6:59 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE Updates: आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की कुल 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं। इसमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमर अब्दुल्ला, चिराग पासवान, पीयूष गोयल और राजीव प्रताप रूड़ी भी शामिल हैं। इसके अलावा आरजेडी की रोहिणी आचार्य की किस्मत का फैसला भी आज होना है। रायबरेली सीट पर भी आज वोटिंग कराई जा रही है। यहां से इस बार राहुल गांधी बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को चुनौती दे रहे हैं। वहीं लखनऊ सीट से तीसरी बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी के मौजूदा विधायक रविदास मेहरोत्रा उनके खिलाफ मैदान में हैं। कैसरगंज की चर्चित सीट पर भी आज ही मतदान हो रहा है। इस चरण में यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, बिहार और ओडिशा की 5-5, पश्चिम बंगाल की 7, झारखंड की तीन और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख की एक-एक सीट पर मतदान कराया जा रहा है। बता दें कि चौथे चरण तक 379 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। Mon, 20 May 2024 06:59 AM Mon, 20 May 2024 06:59 AM Lok Sabha Election LIve: शुरू हो गया मतदान Lok Sabha Election LIve: लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 8.95 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 94372 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 9.47 लाख मतदान अधिकारी मतदान की प्रक्रिया को संचालित कराएंगे। Mon, 20 May 2024 06:48 AM Mon, 20 May 2024 06:48 AM Lok Sabha Election LIve: योगी आदित्यनाथ ने की अपील Lok Sabha Election LIve: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की अपील की है कि वे अपना बहुमूल्य वोट ज रूर डालें। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, सम्मानित मतदाता बंधुओं, मेरी अपील है कि लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में मतदान जरूर करें। आपका वोट सशक्त सुरक्षित भारत का आधार बनेगा। ध्यान रहे, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। Mon, 20 May 2024 06:38 AM Mon, 20 May 2024 06:38 AM Lok Sabha Election LIve: 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग Lok Sabha Election LIve: वोटिंग 7 बजे से शुरू हो जाएगी। इससे पहले ही लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। मौसम की बात करें तो आज यूपी समेत कई जगहों पर पारा 46 डिग्री के आसपास भी जा सकता है। भीषण गर्मी के बीच मतदान संपन्न कराए जा रहे हैं। ऐसे में लोग सुबह से ही वोटिंग की कतारों में देखे जा रहे हैं। Mon, 20 May 2024 06:36 AM Mon, 20 May 2024 06:36 AM Lok Sabha Election LIve: कैसरगंज सीट पर भी वोटिंग Lok Sabha Election LIve: यूपी की कैसरगंज सीट पर इस बार बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण सिंह को टिकट दिया गया है। बृजभूषण ने चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। वहीं फैजाबाद सीट पर लल्लू सिंह तीसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश में हैं।