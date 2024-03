LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha election Live: आज फाइनल होगी भाजपा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, जल्द हो सकती है जारी

Lok Sabha election Live: जानकारी के मुताबिक भाजपा आज दिल्ली में अपनी तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन करने जा रही है। वहीं चुनावी बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है।

Balurghat: Workers print posters of different political parties in preparation for campaigning ahead of the Lok Sabha elections, at Balurghat in South Dinajpur district, Saturday, March 16, 2024. (PTI Photo)(PTI03_16_2024_000225A)

Published By: Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 18 Mar 2024 10:16 AM Lok Sabha election Live: चुनाव आयोग की तरफ से 18वीं लोकसभा के लिए तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और दो लिस्ट जारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बची 24 सीटों को लेकर आज दिल्ली में मंथन होने वाला है। लिस्ट फाइनल होने के बाद जल्द ही तीसरी सूची जारी कर दी जाएगी। यह भी चर्चा है कि कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को ही मुंबई में खत्म हो गई है। चुनाव से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें... Mon, 18 Mar 2024 10:16 AM Mon, 18 Mar 2024 10:16 AM Lok Sabha Election: भीषण गरमी में चुनाव से होंगी परेशानियां Lok Sabha Election: इस बार लोकसभा चुनाव 1 जून तक होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव भीषण गरमी में हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे मौसम में दिक्कत दो होने वाली है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान राजनेताओं को भी खूब पसीना बहाना बड़ेगा। वहीं मतदान के दौरान भी हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, बिजली, शेड आदि की व्यवस्था का निर्देश जारी कियाहै। Mon, 18 Mar 2024 09:50 AM Mon, 18 Mar 2024 09:50 AM Lok Sabha Election: चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं अलका लांबा

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब पार्टियां तेजी से उम्मीदवारों के ऐलान में भी लगी हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने संभावना जताई है कि उन्हें दिल्ली की चांदनी चौक सीटसे टिकट दिया जा सकता है। बता दें कि भाजपा ने दिल्ली की सातों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अभी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। Mon, 18 Mar 2024 09:25 AM Mon, 18 Mar 2024 09:25 AM Electoral Bond: फ्यूचर गेमिंग ने डीएमके को दिया 509 करोड़ का चंदा Electoral Bond: चुनाव आयोग की दी जानकारी में डीएमके ने बताया है कि सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग ने 509 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं सपा और जेडीयू ने 10 करोड़ के ईबी को लेकर कहा है कि पता ही नहीं चला किसने इतना चंदा दे दिया है। Mon, 18 Mar 2024 09:19 AM Mon, 18 Mar 2024 09:19 AM Lok Sabha Election: इस बार दूसरे सबसे लंबे लोकसभा चुनाव Lok Sabha Election: इस बार 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये अब तक के दूसरे सबसे लंबे चलने वाले लोकसभा चुनाव हैं। इस बार 44 दिनों तक वोटिंग और रिजल्ट की प्रक्रिया चलेगी। वहीं पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव 120 दिनों तक चले थे। सबसे छोटे चुनाव 1980 में हुए थे जब केवल चार दिनों में वोटिंग और रिजल्ट का काम पूरा हो गया था।