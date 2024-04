LIVE UPDATES रिफ्रेश

Loksabha Election 2024 2nd phase voting: 'आपका वोट आपकी आवाज है', पीएम मोदी ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील की

Loksabha Election 2024 2nd Phase Voting: शुक्रवार को दूसरे चरण में मतदान व सुरक्षाकर्मियों की सहज आवाजाही के लिए 3 हेलीकॉप्टरों, 4 विशेष ट्रेनों और 80000 वाहनों को लगाया जा चुका है।

Prime Minister Narendra Modi waves to supporters at a rally in Aonla in Bareilly district on Thursday. (ANI PHOTO)

Published By: Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीट पर शुक्रवार को मतदान हो गया। दूसरे चरण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। केरल की सभी 20 सीट के अलावा कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की 8-8 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट, असम व बिहार की 5-5 सीट, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट और मणिपुर, त्रिपुरा व जम्मू-कश्मीर में 1-1 सीट पर शुक्रवार को मतदान होगा। वैसे तो दूसरे चरण में 89 सीट पर मतदान होना था लेकिन मध्य प्रदेश की बैतुल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी के निधन के बाद अब तीसरे चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस चरण में 1.67 लाख मतदान केंद्रों पर 16 लाख से अधिक मतदान अधिकारियों को तैनात किया गया है। उसने कहा कि इस चरण में 15.88 करोड़ से अधिक मतदाता हैं जिनमें 8.08 करोड़ पुरूष, 7.8 करोड़ महिलाएं एवं 5929 तृतीय लिंगी हैं। उसके अनुसार 34.8 लाख पहली बार के मतदाता हैं तथा 20-29 वर्ष के उम्रवर्ग में 3.28 करोड़ मतदाता हैं। गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने बिहार के चार लोकसभा क्षेत्रों में कई मतदान केंद्रों पर मतदान का समय बढ़ा दिया है। दूसरे चरण में 1202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें 1098 पुरूष व 102 महिलाएं हैं। दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान बुधवार शाम को समाप्त हो गया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ... Fri, 26 Apr 2024 08:47 AM Fri, 26 Apr 2024 08:47 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: मतदान को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर क्या कहा Loksabha Election 2024 2nd phase voting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा, उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारीशक्ति से मेरा यह विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वे बढ़-चढ़कर आगे आएं। आपका वोट आपकी आवाज है!' Fri, 26 Apr 2024 08:37 AM Fri, 26 Apr 2024 08:37 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: राहुल बोले- लोकतंत्र की रक्षा के लिए करें वोट Loksabha Election 2024 2nd phase voting: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, 'मेरे प्यारे देशवासियों! देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे इस ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण है। आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार ‘चंद अरबपतियों’ की होगी या ‘140 करोड़ हिंदुस्तानियों’ की। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह आज घर से बाहर निकले और ‘संविधान का सिपाही’ बन कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें।' Fri, 26 Apr 2024 08:13 AM Fri, 26 Apr 2024 08:13 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: सीपी जोशी बोले- राजस्थान वीरों की धरती है और... Loksabha Election 2024 2nd phase voting: दूसरे चरण के मतदान पर राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, 'राजस्थान वीरों की धरती है। इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया। इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति पनप रही है। राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिलेंगे।' Fri, 26 Apr 2024 07:54 AM Fri, 26 Apr 2024 07:54 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: प्रह्लाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर के मतदान केंद्र पर किया मतदान Loksabha Election 2024 2nd phase voting: मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता प्रह्लाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। पटेल ने कहा, 'मेरी युवाओं से अपील है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।' Fri, 26 Apr 2024 07:44 AM Fri, 26 Apr 2024 07:44 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: पूर्णिया को मैंने मां के रूप में चुना- पप्पू यादव Loksabha Election 2024 2nd phase voting: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा, 'पूर्णिया को मैंने अपनी मां के रूप में चुना है। यह आज हॉट सीट क्यों है? क्योंकि यहां के लोगों ने न किसी दल, न पीएम मोदी, न लालू, न नीतीश सिर्फ पप्पू यादव को चुना... जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर लोगों ने मुझे चुना।' Fri, 26 Apr 2024 07:35 AM Fri, 26 Apr 2024 07:35 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: नारायण मूर्ति ने बेंगलुरु के बीईएस मतदान केंद्र पर डाला वोट Loksabha Election 2024 2nd phase voting: इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने बेंगलुरु के बीईएस मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, 'हर 5 साल में एक बार हमें अपने संविधान की ओर से दिए गए मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। आज वह दिन है जब हम सभी को अपनी वोट की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित होना चाहिए।' Fri, 26 Apr 2024 07:26 AM Fri, 26 Apr 2024 07:26 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग ने किया मतदान Loksabha Election 2024 2nd phase voting: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग ने मतदान किया। उन्होंने कहा, 'मैं लोगों से कहूंगा कि खुद भी मतदान करें और देश सेवा के लिए लोगों से भी मतदान कराएं। यह भाजपा की परंपरागत सीट है, यहां सिर्फ यह तय होता है कि जीत कितने अंतर से होगी।' Fri, 26 Apr 2024 07:16 AM Fri, 26 Apr 2024 07:16 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: मतदाताओं के बीच कतार में खड़े वीडी सतीसन Loksabha Election 2024 2nd phase voting: केरल के विपक्ष के नेता वीडी सतीसन, एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र के तहत उत्तरी परवूर में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए मतदाताओं के बीच कतार में खड़े हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहा है। Fri, 26 Apr 2024 07:09 AM Fri, 26 Apr 2024 07:09 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: बालुरघाट में मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें Loksabha Election 2024 2nd phase voting: पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने से पहले ही बालुरघाट में एक मतदान केंद्र के बाहर लोग कतार में खड़े रहे। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें हैं। Fri, 26 Apr 2024 07:07 AM Fri, 26 Apr 2024 07:07 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: मतदान से पहले मतदान केंद्र पर मॉक पोलिंग Loksabha Election 2024 2nd phase voting: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान से पहले मतदान केंद्र पर मॉक पोलिंग की गई। इस मॉक पोलिंग के वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। Fri, 26 Apr 2024 07:03 AM Fri, 26 Apr 2024 07:03 AM Loksabha Election 2024 2nd phase voting: दूसरे चरण का मतदान शुरू Loksabha Election 2024 2nd phase voting: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। देश के अलग-अलग राज्यों में पोलिंग बूथ के सामने वोटर्स की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है।