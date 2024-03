LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Chunav 2024 Live: आज जारी हो सकती है भाजपा उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट, पूरा हो गया मंथन

Lok Sabha Chunav 2024 Live: लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की चार लिस्ट जारी कर चुकी है। भाजपा जल्द ही अपनी पांचवीं सूची जारी कर सकती है।

New Delhi, Mar 23 (ANI): Prime Minister Narendra Modi along with BJP National President JP Nadda, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath

Published By: Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sun, 24 Mar 2024 07:18 AM Lok Sabha Chunav 2024 Live Updates: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट शनिवार को जारी कर दी है। कांग्रेस ने वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को फिर उतारा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजगढ़सीट से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में कुल 46 नाम हैं। इसमें उत्तर प्रदेशष मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य शामिल हैं। वहीं शनिवार को भाजपा सीईसी की भी बैठक देर रात तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद थे। बताया जा रहा है कि भाजपा जल्द ही अपनी पांचवीं सूची जारी कर सकती है जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब तक 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर भी ऐलान जल्दी ही हो सकता है। सीईसी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव से संबंधित अपडेट्स के लिए जुड़े रहें...

Sun, 24 Mar 2024 07:18 AM Sun, 24 Mar 2024 07:18 AM Lok Sabha Chunav Live: कांग्रेस ने हरीश रावत के बेटे को दिया टिकट Lok Sabha Chunav Live: कांग्रेस ने उत्तराखंड की शेष दो लोकसभा सीट के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से जबकि प्रकाश जोशी को नैनीताल-उधम सिंह नगर से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को नयी दिल्ली में 45 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें इन दोनों को उत्तराखंड से टिकट दिया गया है। वीरेंद्र रावत का मुकाबला हरिद्वार में भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से है, जबकि जोशी का मुकाबला नैनीताल-उधम सिंह नगर में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से होगा। Sun, 24 Mar 2024 07:17 AM Sun, 24 Mar 2024 07:17 AM Lok Sabha Chunav Live: हिमाचल में अभी जारी रह सकता है सियासी भूचाल Lok Sabha Chunav Live: हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस में और भी कई विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं तथा आने वाले दिनों में वे भी पार्टी छोड़ने का साहस दिखाएंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के छह अयोग्य विधायक और इस्तीफा दे चुके तीन निर्दलीयों समेत नौ पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। नयी दिल्ली में पार्टी में शामिल होने के बाद यहां पहुंचने पर भाजपा ने उनका जोरदार स्वागत किया। राणा ने यहां शिमला में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कई और विधायक कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं और हमारे संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में वे कांग्रेस छोड़ने का साहस भी दिखाएंगे। ’’ उन्होंने पर्वतीय राज्य में 'राजनीतिक आपदा' के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि राज्य सरकार 'वेंटिलेटर पर है'। Sun, 24 Mar 2024 07:15 AM Sun, 24 Mar 2024 07:15 AM Lok Sabha Chunav Live: यूपी में कट सकता है पुराने दिग्गजों का टिकट Lok Sabha Chunav Live: सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कई पुराने दिग्गजों का टिकट कट सकता है। इसमें पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, गाजियाबाद से वीके सिंह और प्रयागराज से नंद गोपाल गुप्ता का भी नाम शामिल हो सकता है। वरुण गांधी को लेकर चर्चा काफी पहले से चल रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली है। Sun, 24 Mar 2024 07:13 AM Sun, 24 Mar 2024 07:13 AM Lok Sabha Chunav Live: कांग्रेस ने यूपी में उतारे 9 कैंडिडेट Lok Sabha Chunav Live: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के हिस्से में केवल 17 ही सीटें आई हैं जिनमें से 9 पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। फतेहपुर सीकरी सीट से रामनाथ सीकर, कानपुर सीट पर आलोक मिश्रा, बाराबंकी से तनुज पूनिया, झांसी से प्रदीप जैन, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बांसगांव से सदन प्रसाद और वाराणसी से अजय राय को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो उद्धमसिंह नगर से प्रकाश जोशी, हरिद्वार से वीरेंद्र रावत मैदान में हैं।