जैसे तैसे माना था विपक्ष, संसद में फिर बवाल; पेपर वाले बिल पर अब कब होगी बात

दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आई थी और पेपर लीक के खिलाफ बिल पर चर्चा की तैयारी थी। पूरे सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद मंगलवार को चर्चा पर सहमति बनी थी, लेकिन दोनों ही सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

मॉनसून सत्र के 8वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई है। फिलहाल 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित किए गए हैं, जबकि दोपहर 12 बजे पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा की जानी थी। खास बात है कि लंबे समय से विपक्ष के हंगामे के बीच सदनों में खास काम नहीं हो सका था। सोमवार को ही मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति बनी थी।

गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर अड़े विपक्ष ने लगातार सातवें दिन मंगलवार को भी राज्यसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की विपक्ष के सदस्यों ने अपनी जगहों से उठकर शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।

यही हाल लोकसभा में भी देखने को मिला। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के पांच मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित हो गई।

आज होनी थी चर्चा पीटीआई भाषा ने संसदीय सूत्रों के हवाले से बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सोमवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा कराने पर सहमत हुए थे। सूत्रों का कहना है कि इस पर विचार-विमर्श के लिए कम से कम छह घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था।

10 साल की सजा 50 लाख जुर्माना विधेयक में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत प्रश्नपत्र लीक कराने या परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, प्रश्नपत्र लीक से जुड़े संगठित अपराध के मामलों में कम से कम सात वर्ष के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।