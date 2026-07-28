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जैसे तैसे माना था विपक्ष, संसद में फिर बवाल; पेपर वाले बिल पर अब कब होगी बात

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आई थी और पेपर लीक के खिलाफ बिल पर चर्चा की तैयारी थी। पूरे सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद मंगलवार को चर्चा पर सहमति बनी थी, लेकिन दोनों ही सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

Lok Sabha
विपक्ष के हंगामे के चलते 8वें दिन भी संसद के दोनों सदन 2 बजे तक स्थगित (ANI Photo/Rahul Singh)

मॉनसून सत्र के 8वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई है। फिलहाल 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित किए गए हैं, जबकि दोपहर 12 बजे पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा की जानी थी। खास बात है कि लंबे समय से विपक्ष के हंगामे के बीच सदनों में खास काम नहीं हो सका था। सोमवार को ही मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति बनी थी।

गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर अड़े विपक्ष ने लगातार सातवें दिन मंगलवार को भी राज्यसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की विपक्ष के सदस्यों ने अपनी जगहों से उठकर शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।

यही हाल लोकसभा में भी देखने को मिला। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के पांच मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित हो गई।

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आज होनी थी चर्चा

पीटीआई भाषा ने संसदीय सूत्रों के हवाले से बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सोमवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा कराने पर सहमत हुए थे। सूत्रों का कहना है कि इस पर विचार-विमर्श के लिए कम से कम छह घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था।

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10 साल की सजा 50 लाख जुर्माना

विधेयक में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत प्रश्नपत्र लीक कराने या परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, प्रश्नपत्र लीक से जुड़े संगठित अपराध के मामलों में कम से कम सात वर्ष के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

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बीस जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था, जिसके कारण कोई अहम विधायी कार्य नहीं हो सका। सोमवार को भी नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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