देश के 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की तीन लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्तूबर को उपचुनाव के तहत मतदान हुए थे। इसके बाद आज मतगणना होगी। इसकी प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने असम की पांच, पश्चिम बंगाल की चार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की तीन-तीन, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की दो-दो और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की एक-एक सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव आयोजित किया था।

West Bengal: Results of four assembly seats -- Dinhata, Khardaha, Gosaba (SC), and Santipur -- that went into bypolls on October 30 will be announced today; visuals from Dinhata College counting centre. pic.twitter.com/5NZgErIotN