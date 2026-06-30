सिया ने मंगेतर को कहां से दिया था धक्का? देखने की मची होड़; लोहागढ़ जाने पर पुलिस ने क्यों लगाई रोक
केतन अग्रवाल को सिया ने कहां से धक्का दिया था, यह जानने के लिए लोहागढ़ किल पहुंचने की होड़ लग गई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल अस्थायी तौर पर इस किले तक लोगों के आने के लिए रोक लगा दी है…
केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब तेज हो चुकी है। इसके लिए पुलिस ने अहम कदम उठाया है। इसके तहत लोहागढ़ किले को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी किले में सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ साजिश करके केतन को धक्का मारा था। जांच टीम जल्द ही उस जगह पर पहुंचेगी, जहां से केतन को धक्का दिया गया था। इसके अलावा जो लोग किले पर ऊपर जा रहे थे उन्हें भी दिन में ही रोक दिया गया। किले में ऊपर चढ़े लोगों को भी नीचे उतार लिया गया। अगली नोटिस तक किसी को भी लोहागढ़ किला जाने की अनुमति नहीं होगी।
छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है किला
गौरतलब है कि केतन मर्डर केस के बाद लोहागढ़ किले में जाने वालों की संख्या में अचानक काफी इजाफा हुआ है। पहले की तुलना में यह संख्या 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस जगह से सिया ने केतन को धक्का दिया था, उसे ‘सिया पॉइंट’ नाम दे दिया गया है। यहां पहुंचने वाले टूरिस्ट उसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं। लोगों के मन में उस जगह को देखने की काफी उत्सुकता है। बता दें कि लोहागढ़ किला 10वीं सदी का है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह यूनेस्को साइट के तौर पर भी दर्ज है। करीब दो-तीन घंटे की ट्रेकिंग के बाद, यहां से बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इन सारी बातों के बावजूद इन दिनों यह ऐतिहासिक जगह, केतन मर्डर केस के चलते सुर्खियों में है।
बढ़ गई लोहागढ़ आने वालों की संख्या
लोहागढ़ किला, पुणे से करीब 50 किमी दूर है। अधिकारियों के मुताबिक पहले यहां पर छुट्टियों में तकरीबन हजार लोग आया करते थे। लेकिन अब संख्या बढ़कर 1500 हो चुकी है। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक पहले लगभग 400 लोग आते थे। अब इन दिनों में भी 600 से ज्यादा लोग यहां आने लगे हैं। एनडीटीवी के मुताबिक मंगलवार को पुलिस ने किले में एंट्री बंद कर दी थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर बैठे थे और किले के खुलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहाकि वह पहले तो किसी अन्य जगह पर जाने वाले थे। लेकिन केतन अग्रवाल मर्डर के बाद यह जगह पूरे महाराष्ट्र में सुर्खियों में है। इसका नाम सुनकर हम लोग यहां आ गए।
अन्य प्रदेशों के लोग भी पहुंच रहे
सिर्फ महाराष्ट्र के ही लोग नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। एनडीटीवी के मुताबिक एक विजिटर ने बताया कि जो भी यहां आ रहा है वह केतन मर्डर केस और सिया के बारे में ही बात कर रहा है। उन्होंने कहाकि सुबह मैं दूसरी जगह गया था। लेकिन शाम को खुद को यहां आने से नहीं रोक पाया। मैं यह देखना चाहता था कि आखिर वह कौन सी जगह है, जहां से सिया ने केतन को धक्का देकर खाई में गिराया। उसने यह भी कहाकि बहुत सारे लोग उसी जगह को देखने के लिए आ रहे हैं।
गौरतलब है कि पुणे के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी केतन को कथित तौर पर 18 जून को जिले के लोहागढ़ किले की एक चट्टान से धक्का देकर मार डाला गया था। आरोप है कि उसकी मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) ने केतन को धक्का दे दिया था। केतन और सिया की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। केतन की कथित हत्या के बाद दोनों आरोपियों (सिया और चेतन) को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अदालत ने तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।