कश्मीर से लोकल आतंकियों का सफाया, बाहरी अब भी मौजूद; भर्ती में भारी गिरावट
केवल कुछ ही स्थानीय युवक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जबकि विदेशी आतंकियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। यह बदलाव इस बात को दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर आतंकवाद के प्रति समर्थन में कमी आई है।
जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की रणनीति में व्यापक और निर्णायक बदलाव देखने को मिले हैं। बदलते हालात के अनुरूप अब सुरक्षा एजेंसियों ने अपने ऑपरेशन का फोकस शहरी इलाकों से हटाकर जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर केंद्रित कर दिया है। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह सुरक्षा दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संकेत है। एक अधिकारी ने कहा स्थानीय आतंकी न के बराबर हैं। इक्का-दुक्का भर्तियों की सूचना पर भी तुरंत नकेल कसी जाती है। हालांकि विदेशी आतंकियों की संख्या अब भी 65 के आसपास है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्तमान में घाटी और जम्मू क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय आतंकियों की संख्या बेहद सीमित रह गई है। कुल मिलाकर केवल कुछ ही स्थानीय युवक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जबकि विदेशी आतंकियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। यह बदलाव इस बात को दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर आतंकवाद के प्रति समर्थन में कमी आई है।
एक अधिकारी ने कहा हम कट्टरपंथ की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आतंकी भर्ती के साथ आतंकी सपोर्ट सिस्टम को भी पूरी तरह खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि अभी भी घाटी में आतंकी गुटों से सहानुभूति रखने वाले और उनको समर्थन मुहैया कराने वाले तत्व मौजूद हैं। दिल्ली धमाके की घटना के बाद से अतिरिक्त सतर्कता इस लिहाज से भी बरती जा रही है कि नए लोगों का ब्रेनवॉश कर आतंकी गुट उनका इस्तेमाल न कर सकें।
सुरक्षा बलों की ऑपरेशन शैली में बदलाव
आतंकी संगठनों ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों को ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी अपनी तैनाती और ऑपरेशन की शैली में बदलाव किया है। सात हजार फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए हैं। सुरक्षा बल जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकी ठिकानों को चिह्नित कर उन्हें खत्म कर रहे हैं। विशेष रूप से जम्मू के चिनाब वैलीमें पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी, जिसके बाद इन इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और ऑपरेशन दोनों को मजबूत किया गया है।
युवा नेतृत्व पर जोर
जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को पुनर्गठित कर उसमें युवा अधिकारियों को शामिल किया गया है। इन टीमों को जंगल युद्ध,काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस की ग्रे हाउंड्स यूनिट और सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें