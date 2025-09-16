Local body elections in Maharashtra will be held by 31 January 2026 Supreme Court sets deadline महाराष्ट्र में इस तारीख तक कराने होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी डेडलाइन, India News in Hindi - Hindustan
महाराष्ट्र में इस तारीख तक कराने होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीख को और आगे नहीं बढ़ाएगा। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 05:55 PM
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं पर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीख को और आगे नहीं बढ़ाएगा। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि कर्मचारियों को तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपनी होगी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 31 नवंबर तक ईवीएम की उपलब्धता पर हलफनामा दाखिल किया जाए। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिया।

दरअसल, कोर्ट ने मई में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण 2022 से रुके हुए थे। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या चुनाव हो चुके हैं? मई में आदेश दिया गया था कि चार महीने (सितंबर के अंत तक) में चुनाव होने चाहिए।

वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रक्रिया चल रही है और परिसीमन पूरा हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि जनवरी तक का समय क्यों दिया जाए? महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 29 नगर निगम हैं और पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र सरकार के वकील से कहा कि आपकी निष्क्रियता आपकी अक्षमता को दर्शाती है, इसका कारण बताया जाए। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि उनके पास 65000 ईवीएम मशीनें हैं, लेकिन 50000 और मशीनों की आवश्यकता है, जिसके लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं।

