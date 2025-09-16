महाराष्ट्र में इस तारीख तक कराने होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीख को और आगे नहीं बढ़ाएगा। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि कर्मचारियों को तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपनी होगी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 31 नवंबर तक ईवीएम की उपलब्धता पर हलफनामा दाखिल किया जाए। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिया।

दरअसल, कोर्ट ने मई में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण 2022 से रुके हुए थे। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या चुनाव हो चुके हैं? मई में आदेश दिया गया था कि चार महीने (सितंबर के अंत तक) में चुनाव होने चाहिए।

वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रक्रिया चल रही है और परिसीमन पूरा हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि जनवरी तक का समय क्यों दिया जाए? महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 29 नगर निगम हैं और पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं।