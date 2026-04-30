पनीर टिक्का रोल में छिपकली? भूख मिटाने गया था... एक बाइट लेते ही पहुंच गया अस्पताल
बेंगलुरु के मगदी मेन रोड पर स्थित एक बेकरी से पनीर टिक्का रोल खाने के बाद एक व्यक्ति को छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। इससे व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
अगर आप भी बाहर खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइये। संभव है कि इसी तरह की घटना आपके साथ भी हो जाए। दरअसल, बेंगलुरु के मगदी मेन रोड पर स्थित एक बेकरी से पनीर टिक्का रोल खाने के बाद एक व्यक्ति को छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। इससे व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ित ने बेकरी की लापरवाही के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की पुलिसिया जांच जारी है।
क्या है पूरा मामला?
अग्रहारा दसराहल्ली निवासी 32 वर्षीय टैक्सी चालक दीपू एनके 25 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे बेकरी पर रुका। उसने शहद का केक खाने के बाद चिकन रोल मंगाया, लेकिन चिकन रोल उपलब्ध न होने पर पनीर टिक्का रोल का ऑर्डर दिया। बताया जा रहा है कि रोल का एक टुकड़ा खाते ही दीपू को उसमें छिपकली दिखाई दी। उन्होंने तुरंत बेकरी कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन कर्मचारियों ने टालमटोल जवाब दिया और दावा किया कि उसकी दुकान पूरी तरह साफ है।
बताया जा रहा है कि रोल खाने के कुछ देर बाद दीपू को उल्टी होने लगी और तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बेकरी के एक कर्मचारी ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में दीपू को दस्त भी हुए। डॉक्टरों ने उसे 24 घंटे निगरानी में रखने की सलाह दी।
दीपू के अनुसार, बेकरी कर्मचारियों ने इस घटना की कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल का खर्च वहन करने से भी मना कर दिया। उन्होंने दीपू से कहा कि वे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस घटना के बाद गोविंदराज नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत लापरवाही से विषैले पदार्थ से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता दीपू छिपकली होने का कोई ठोस सबूत (जैसे फोटो) पेश नहीं कर सका, क्योंकि उल्टी होने के बाद घबराहट में वह फोटो नहीं ले पाया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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