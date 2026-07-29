दांव पर लगी 13 भारतीयों की जान, आसपास बरस रहे ड्रोन और बम; अब क्या होगा

रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। वहीं, इसका खामियाजा भारतीय भुगत रहे हैं। ताजा मामला यूक्रेन के एक बंदरगाह से हैं, जहां एक दर्जन से ज्यादा भारतीय नाविक एक जहाज में फंसे हुए हैं।

दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के इस बंदरगाह पर जहाज में 13 भारतीय फंसे हुए हैं (फोटोः X@FSUIINDIA)

रूस और यूक्रेन के युद्ध का खामियाजा अब भारतीयों को भी भुगतना पड़ रहा है। खबर है कि यूक्रेन के एक बंदरगाह पर जहाज फंसा हुआ है, जिसके चालक दल में एक दर्जन से ज्यादा भारतीय नाविक सवार हैं। खास बात है कि जहाज ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है, जहां उसे लगातार ड्रोन और बमों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल, इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया नहीं दी है।

FSUI यानी फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन के कोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर 15 चालक एक जहाज में फंसे हुए हैं। इनमें 12 भारतीय भी हैं। उन्होंने कहा कि दल लगातार डर के साये में काम कर रहा है। यूनियन ने भारत सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

क्या है बयान FSUI ने लिखा, 'MV AMIR1, जिसमें 13 भारतीय नाविकों समेत कुल 15 क्रू सदस्य हैं, अभी यूक्रेन के चोरनोमोर्स्क बंदरगाह पर है और एक भयानक और जानलेवा स्थिति में फंसा हुआ है। जहाज के आस-पास लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं। क्रू सदस्य हर पल सीधे हमले के डर के साये में जी रहे हैं।

हम सभी संबंधित अधिकारियों, जहाज के मालिकों, फ्लैग स्टेट और भारत सरकार से तत्काल अपील करते हैं कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने की व्यवस्था करें। भारतीय नाविकों को संघर्ष वाले इलाकों में आसान शिकार नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अभी कदम उठाएं।'

यूक्रेन के राजदूत को किया था तलब भारत ने सोमवार को यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया था। उस दौरान पिछले हफ्ते काला सागर में एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने राजदूत को इस घटना पर नई दिल्ली की गंभीर चिंता की जानकारी दी और वाणिज्यिक जहाज पर हुए ऐसे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की।

विदेश मंत्रालय ने कहा था, 'आज, भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को विदेश मंत्रालय तलब किया गया। यह कदम वाणिज्यिक जहाज 'एमवी ओमोर्फी' पर हुए हमले के सिलसिले में उठाया गया, जिसमें एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत हो गई थी।'

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'उसने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और वाणिज्यिक पोत पर हुए ऐसे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही, समुद्री नौवहन की सुरक्षा, नौवहन की आजादी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर इनके बुरे असर को भी रेखांकित किया है।'

दे दी सलाह बयान के मुताबिक, राजदूत से 'यूक्रेन के अधिकारियों तक वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने को लेकर भारत की गंभीर चिंताएं पहुंचाने को कहा गया। इस बात को दोहराया गया कि ऐसे कृत्य, जिनसे निर्दोष आम नागरिकों और नाविकों की जान को खतरा होता है, स्वीकार्य नहीं हैं तथा इनसे बचना चाहिए।'