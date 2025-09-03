livehindustan no 1 hindi digital news comscore report july 2025 भारत का भरोसा 'लाइव हिन्दुस्तान' पर, लगातार नंबर वन पर कायम है दबदबा, India News in Hindi - Hindustan
भारत का भरोसा 'लाइव हिन्दुस्तान' पर, लगातार नंबर वन पर कायम है दबदबा

लाइव हिन्दुस्तान ने जुलाई 2025 में कॉमस्कोर रिपोर्ट के अनुसार यूनिक विजिटर्स और पेज व्यूज दोनों में नंबर वन स्थान हासिल किया। जनवरी से जुलाई तक लगातार दबदबा कायम रखा।

Hindustan Wed, 3 Sep 2025 12:23 PM
हिन्दी डिजिटल न्यूज की दुनिया में 'लाइव हिन्दुस्तान' ने अपना दबदबा कायम रखा है। दुनिया की सबसे विश्वसनीय डेटा एनालिटिक्स एजेंसी कॉमस्कोर के जुलाई 2025 के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। जुलाई में 'लाइव हिन्दुस्तान' ने यूजर्स (यूनिक विजिटर्स) और पेज व्यूज, दोनों ही मामलों में शीर्ष स्थान हासिल किया। पाठकों का हम पर भरोसा इतना मजबूत है कि जनवरी से जुलाई तक लगातार सातों महीनों 'लाइव हिन्दुस्तान' पेज व्यूज के मामले में नंबर वन रहा। यूनिक यूजर्स के मामले में भी अभी तक सात महीनों में से पांच बार पहला स्थान हमारे नाम रहा।

आपकी आसान समझ के लिए बता दें कि यूजर्स या यूनिक विजिटर्स वे होते हैं, जो किसी साइट पर खबरें पढ़ने आते हैं। पेज व्यूज का मतलब होता है कि खबर पढ़ने आया कोई यूजर साइट छोड़ने से पहले कुल कितने पेजों पर जाकर खबरें पढ़ता है। हर खबर एक पेज है और उसे पढ़ना एक पेज व्यू। इसे एक उदाहरण से समझते हैं- अगर आप 'लाइव हिन्दुस्तान' की साइट पर कोई खबर पढ़ने आते हैं तो आप एक यूजर हुए, लेकिन आने के बाद तीन खबरें पढ़ते हैं तो पेज व्यूज तीन होगा।

लाइव हिन्दुस्तान सबसे विश्वसनीय

Comscore के जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार 'लाइव हिन्दुस्तान' पर 4.92 करोड़ से अधिक यूनिक विजिटर्स आए और 49.6 करोड़ पेज व्यूज रहा। यह उपलब्धि एक बार फिर साबित करती है कि जहां भारत हिंदी में सोचता है, वहां 'लाइव हिन्दुस्तान' सबसे विश्वसनीय आवाज है। इस साल के पहले छह महीने की बात करें तो यूनिक यूजर्स के मामले में 'लाइव हिन्दुस्तान' जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई में भी शीर्ष पर रहा। पेज व्यूज के मामले में तो जनवरी से जुलाई तक लगातार सातों महीने प्रतिद्वंद्वी साइट्स आसपास भी नजर नहीं आए।

उत्तर प्रदेश में भी नंबर वन

हिंदी पाठकों का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी 'लाइव हिन्दुस्तान' की मजबूत पकड़ का गवाह है। जनवरी से जुलाई तक हर महीने पेज व्यूज में नंबर वन रहने के साथ-साथ सात में से छह महीनों (जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई) में यूनिक विजिटर्स के मामले में भी 'लाइव हिन्दुस्तान' सबसे आगे रहा। जुलाई में सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही 1.35 करोड़ से ज्यादा यूनिक विजिटर्स जुड़े। जागरण दूसरे और अमर उजाला तीसरे स्थान पर रहे।

क्यों है सबसे विश्वसनीय

हमारी ताकत सिर्फ व्यापक पहुंच तक सीमित नहीं है। हम हिंदी समाचारों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय और संतुलित आवाज हैं।'लाइव हिन्दुस्तान' बिना सनसनी फैलाए, प्रमाणित और संतुलित खबरें देने पर जोर देता है। हमारा जोर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और टेक समेत सभी जरूरी खबरें समय पर और सटीक तरीके से पहुंचाने पर होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और अन्य हिंदी भाषी राज्यों की लोकल खबरों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे पाठक अपने इलाके की घटनाओं से तुरंत जुड़ पाते हैं। यही वजह है कि पाठक न सिर्फ देश-दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बल्कि अपने गांव, कस्बे और शहर की छोटी-बड़ी हलचलों से अपडेट रहने के लिए भी 'लाइव हिन्दुस्तान' पर भरोसा करते हैं।

