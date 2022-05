सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। खबर है कि चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय और राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया।

Congress workers protest against Aam Aadmi Party outside AAP office in Chandigarh and the residence of AAP leader Arvind Kejriwal in Delhi over the murder of Punjabi singer Sidhu Moose Wala.



(Pics 1&2 from Chandigarh, 3&4 from Delhi) pic.twitter.com/3jckoQDSAx