दिवाली पर आई बदबू तो खोला गया फ्लैट, मरे मिले लिव-इन में रहने वाले कपल
संक्षेप: उनके साथ घर में रहने वाला उस कपल का एक दोस्त शुक्रवार को इसी तरह के एक झगड़े के बाद घर छोड़कर चला गया था। पुलिस को शक है कि राकेश ने झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली होगी, जिसके बाद सीमा ने भी आत्महत्या कर ली होगी।
आईटी नगरी बेंगलुरु में लिव-इन में रहने वाला एक कपल अपने किराए के घर में घर पर मृत पाया गया है।, पुलिस को शक है कि झगड़े के बाद यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। मृतकों में 25 साल की सीमा नायक और 23 साल के राकेश नायक नाम के इस जोड़े की पहचान ओडिशा के मूल निवासी के रूप में हुई है। राकेश एक सिक्योरिटी फर्म में काम करता था, जबकि सीमा वहीं बगल में एक सुपरमार्केट में काम करती थी।
पुलिस के अनुसार, यह घटना संभवतः दो दिन पहले हुई लेकिन सोमवार को ही इसका पता तब चला जब पड़ोसियों ने बंद घर से बदबू आने और उस घर में कोई हलचल नहीं होने की शिकायत की। शक होने पर पड़ोसियों ने खिड़की तोड़ी तो देखा कि वह जोड़ा मरा पड़ा है। शुरुआती जांच से पता चला है कि राकेश को शराब पीने की आदत थी और इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती थी।
साथ में रहने वाला दोस्त घर छोड़कर गया
उनके साथ घर में रहने वाला उस कपल का एक दोस्त शुक्रवार को इसी तरह के एक झगड़े के बाद घर छोड़कर चला गया था। पुलिस को शक है कि राकेश ने झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली होगी, जिसके बाद सीमा ने भी आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।