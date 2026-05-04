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सच निकली पाठकों की भविष्यवाणी: बंगाल में BJP की जीत, 70% ने पहले ही कह दिया था

May 04, 2026 10:34 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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West Bengal Election Result: चुनाव परिणाम आने से पहले लाइव हिंदुस्तान ने अपने पाठकों से पश्चिम बंगाल में किसकी जीत का अनुमान पूछा था। इस सर्वे में 6849 पाठकों ने भाग लिया, जिनमें से 70 प्रतिशत यानी 4812 लोगों ने BJP की जीत का अनुमान लगाया था।

सच निकली पाठकों की भविष्यवाणी: बंगाल में BJP की जीत, 70% ने पहले ही कह दिया था

पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों के तृणमूल कांग्रेस शासन का अंत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। यह पहली बार है जब BJP बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। 294 सदस्यीय विधानसभा में BJP ने अब तक 131 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 77 सीटों पर बढ़त बनाए रखी है। इस लिहाज से पार्टी की कुल सीटें 208 तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस मात्र 48 सीटों पर जीती है और 31 सीटों पर बढ़त के साथ उसकी अधिकतम संख्या 79 तक ही सीमित रहने की संभावना है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने दो-दो सीटें जीती हैं।

पाठकों का सर्वे भी सही साबित

चुनाव परिणाम आने से पहले लाइव हिंदुस्तान ने अपने पाठकों से पश्चिम बंगाल में किसकी जीत का अनुमान पूछा था। इस सर्वे में 6849 पाठकों ने भाग लिया, जिनमें से 70 प्रतिशत यानी 4812 लोगों ने BJP की जीत का अनुमान लगाया था। मात्र 27 प्रतिशत (1908) लोगों ने TMC की जीत और 125 लोगों ने हंग असेंबली की संभावना जताई थी। रिजल्ट सामने आने के बाद साफ हो गया है कि पाठकों की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई, और बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है।

चुनाव रिजल्ट

पिछले चुनावों से तुलना

वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में TMC को 43.3 प्रतिशत वोटों के साथ 22 सीटें मिली थीं, जबकि BJP 40.25 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 18 सीटों पर पहुंची थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC ने 47.94 प्रतिशत वोटों के साथ 213 सीटें जीती थीं और BJP 38.13 प्रतिशत वोटों के साथ 77 सीटों पर सिमट गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में TMC ने 46.16 प्रतिशत वोटों के साथ 29 सीटें हासिल कीं, जबकि BJP 39.08 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 12 सीटों पर रही। 2016 में मात्र 3 सीटों से शुरूआत, 2021 में 77 और 2026 में दो तिहाई बहुमत की ओर मजबूत कदम है।

ममता की घेराबंदी विफल

बता दें कि इस चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सत्ता विरोधी लहर और विकास के मुद्दों के आगे उनकी रणनीति कामयाब नहीं हो सकी। कोलकाता से लेकर दूरदराज के गांवों तक भगवा लहर फैल गई और बंगाल की राजनीति में पहली बार कमल खिल गया। इतना ही नहीं, ममता सरकार के कई दिग्गज नेता और मंत्री इस बार चुनावी मैदान में हार का सामना करते नजर आए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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