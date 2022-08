शुक्रवार को हुई भारी बारिश के चलते देहरादून में तापकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर आ गई है। आचार्य बिपिन जोशी ने जानकारी दी है कि इसके चलते जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

