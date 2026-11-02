खुद वाइन बेच रहे हैं और बातें शराब बैन की... लद्दाख में सोनम वांगचुक के खिलाफ खुला मोर्चा

सोनम वांगचुक के खिलाफ लद्दाख शराब व्यापारियों ने मोर्चा खोला है। उन्होंने पर्यावर्ण कार्यकर्ता के ऊपर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक तरफ वांगचुक शराब बैन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ उनका परिवार एपल वाइन बनाता है।

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ लद्दाख में मोर्चा खुल गया है। केंद्र शासित प्रदेश में शराब बंदी की मांग कर रहे वांगचुक के खिलाफ ऑल लद्दाख होटल्स एंड बार्स एसोसिएशन ने हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि वांगचुक एक तरफ शराब बंदी का मामला उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके परिवार में बिना किसी कमर्शियल लाइसेंस के एपल वाइन (उले टोपो) बनाने का धंधा चल रहा है। ट्रेडर्स की तरफ से आरोप लगाया गया कि वांगचुक बिना लाइसेंस के शराब का धंधा कर रहे हैं।

लद्दाख के शराब व्यापारियों ने वांगचुक के ऊपर शराब के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने वांगचुक की उस मांग पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने लद्दाख को 'ड्राई रीजन' (शराब मुक्त क्षेत्र) बनाने की बात कही थी, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने 'चांग' जैसे पारंपरिक मादक पेय पदार्थों के बारे में सकारात्मक बातें भी कही थीं।

सोनम वांगचुक के ऊपर लद्दाख के शराब व्यापारियों का हमला व्यापारी समूह ने पूछा कि एक तरफ वांगचुक शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वह 'उले टोपो' का व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके पास इसके लिए लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वांगचुक पर मुद्दों को चुन-चुनकर उठाने का आरोप लगाते हुए, प्रतिनिधि ने उनसे शराब व्यापारियों की आजीविका में दखल न देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर मांस खाने, धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन जैसी अन्य गतिविधियों पर भी यही नियम समान रूप से लागू किए जाएं, तो उनका संगठन पूर्ण शराबबंदी का समर्थन करेगा।

दरअसल यह पूरा मामला 1 जून 2026 को लागू की गई नई आबकारी नीति को लेकर शुरू हुआ है। इस नीति के तहत लद्दाख में शराब की दुकानों की संख्या 2 से बढ़ाकर 20 करने का प्रस्ताव था। इस नीति के खिलाफ लद्दाख में महिलाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बाद में इसे सोनम वांगचुक ने भी अपना समर्थन दिया।

बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक और महिलाओं ने इस प्रदर्शन को वापस ले लिया। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "लद्दाख की महिला नेताओं ने शराब नीति के खिलाफ अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सभी मांगें मानने पर सहमत हो गया है और उसे अंतिम रूप देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। उम्मीद है कि व्यवस्था में उनके भरोसे और विश्वास का सम्मान किया जाएगा।''

प्रशासन और सोनम वांगचुक के बीच शुरू हुआ नया विवाद नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक ने दावा क्या कि प्रशासन हर मोहल्ले और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोलना चाहती है। प्रशासन की तरफ से इस बात को पूरी तरह से खारिज किया गया। उनके बयानों को "झूठा", "बेबुनियाद" और "पूरी तरह से काल्पनिक" बताते हुए प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 1 जून को लागू की गई नई आबकारी नीति 2026-27 को, निवासियों और सामाजिक संगठनों से मिले फीडबैक के बाद 26 अगस्त को वापस ले लिया गया था। पुरानी आबकारी नीति 2025-26 को फिर से लागू कर दिया गया है और यह अभी भी प्रभावी है।

पुरानी नीति के तहत, लेह में वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 में शराब की दो दुकानें खोलने की अनुमति थी। हालाँकि, प्रशासन ने बताया कि 14 अक्टूबर को हुई नीलामी के बाद केवल एक दुकान (वार्ड नंबर 6 में) ही चालू हो पाई। वार्ड नंबर 4 वाली दुकान के लिए कोई बोली नहीं मिली।