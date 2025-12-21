Hindustan Hindi News
लियोनल मेसी ने इंडिया टूर के लिए लिए थे इतने करोड़, सामने आया अमाउंट

लियोनल मेसी ने इंडिया टूर के लिए लिए थे इतने करोड़, सामने आया अमाउंट

संक्षेप:

दत्ता ने बताया कि लियोनेल मेसी को इंडिया टूर के लिए 89 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि 11 करोड़ रुपये टैक्स के तौर पर भारत सरकार को दिए गए, जिससे कुल खर्च 100 करोड़ रुपये हो गया।

Dec 21, 2025 07:05 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
पिछले दिनों फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी भारत के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद समेत कई शहरों में इवेंट्स में हिस्सा लिया। इस दौरान, कोलकाता में हालात खराब हो गए और स्टेडियम में फैंस का काफी गुस्सा देखने को मिला। पूरे इंडिया टूर के लिए मेसी को बड़ी रकम दी गई थी। इवेंट के ऑर्गनाइजर और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सताद्रू दत्ता ने बताया है कि मेसी पर कितना खर्च किया गया और वो पैसे कहां-कहां से आए।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दत्ता ने एसआईटी को बताया, "लियोनेल मेसी को टूर के लिए 89 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि 11 करोड़ रुपये टैक्स के तौर पर भारत सरकार को दिए गए, जिससे कुल खर्च 100 करोड़ रुपये हो गया।'' सूत्रों ने बताया कि इस रकम का 30 परसेंट स्पॉन्सर से मिला, जबकि बाकी 30 परसेंट टिकटों की बिक्री से आया। एसआईटी के अधिकारियों को दत्ता के फ्रीज किए गए बैंक खातों में 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम मिली।

एसआईटी के अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को दत्ता के घर पर छापे के बाद कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। अधिकारी ने कहा, "दत्ता ने दावा किया कि उनके बैंक अकाउंट में जो रकम है, वह कोलकाता और हैदराबाद में मेसी इवेंट के टिकट बेचने और स्पॉन्सर से मिली है। हम उनके दावों की जांच कर रहे हैं।" कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में इवेंट देखने के लिए हजारों दर्शकों ने महंगी टिकटें खरीदी थीं, लेकिन कार्यक्रम में तब अफरा-तफरी मच गई जब बड़ी संख्या में लोग मैदान पर मेसी के चारों ओर जमा हो गए, जिससे वह गैलरी से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे और फैंस में गुस्सा भड़क गया, जिनमें से कुछ ने बाद में स्टेडियम के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारियों पीयूष पांडे, जावेद शमीम, सुप्रतिम सरकार और मुरलीधर की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई थी। अधिकारी ने बताया कि एसआईटी इस घटना में सुरक्षा में चूक, एक्सेस नियमों के उल्लंघन और आयोजकों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। 13 दिसंबर को लियोनेल मेसी इवेंट के गिरफ्तार मुख्य आयोजक सताद्रू दत्ता ने जांचकर्ताओं को बताया है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी मौजूदगी के दौरान फुटबॉल आइकन को "छुआ या गले लगाया जाना पसंद नहीं आया" और वह तय समय से पहले ही वहां से चले गए, SIT के एक सूत्र ने शनिवार को यह जानकारी दी।

स्पेशियल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के अधिकारियों द्वारा लंबी पूछताछ के दौरान, दत्ता ने कहा कि मेसी को पीठ पर छुआ जाना या गले लगाया जाना पसंद नहीं आया और इस चिंता के बारे में फुटबॉलर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विदेशी सुरक्षा अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था। सूत्र ने बताया कि दत्ता ने शुक्रवार को पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं से कहा, "भीड़ को रोकने के लिए बार-बार पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बावजूद कोई असर नहीं हुआ। जिस तरह से मेसी को घेरा गया और गले लगाया गया, वह वर्ल्ड कप जीतने वाले फुटबॉलर के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था।"

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

