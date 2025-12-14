Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
मेसी के इंडिया टूर प्रमोटर को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

एक अधिकारी ने कहा कि दत्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट को निशाना बनाया जा रहा है और फंसाया जा रहा है। दत्ता के वकील ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 14 दिनों में पुलिस जांच से स्थिति साफ हो जाएगी।

Dec 14, 2025 02:40 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी के GOAT इंडिया टूर 2025 के प्रमोटर और ऑर्गनाइजर सताद्रु दत्ता को रविवार को बिधाननगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने दत्ता को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बीते दिन स्टेडियम में इवेंट के बाद जमकर हंगामा हुआ था और फैंस ने जमकर तोड़फोड़ की थी।

दत्ता को बिधाननगर पुलिस ने शनिवार को कोलकाता एयरपोर्ट से इवेंट के 'कुप्रबंधन' के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहां वह मेसी और उनके दल को हैदराबाद जाते समय छोड़ने गए थे। एक अधिकारी ने कहा कि दत्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट को निशाना बनाया जा रहा है और फंसाया जा रहा है।

दत्ता के वकील ने कहा, "हमें उम्मीद है कि अगले 14 दिनों में पुलिस जांच से स्थिति साफ हो जाएगी।" जब दत्ता को कोर्ट ले जाया गया तो बीजेपी समर्थकों ने कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि स्टेडियम में बड़े पैमाने पर हिंसा और अव्यवस्था तब शुरू हो गई थी, जब मेसी को देखने के लिए महंगे-महंगे टिकट पर लोग स्टेडियम आए थे, लेकिन ज्यादा देर तक झलक नहीं देख सके। इसके बाद वे सभी भड़क गए और स्टेडियम के अंदर घुसकर जमकर उत्पात मचाया।

पुलिस ने कहा कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि आयोजकों ने स्टेडियम परिसर के अंदर बोतलबंद पानी और पेय पदार्थों की बिक्री की अनुमति कैसे दी, जो ऐसे आयोजनों के दौरान प्रतिबंधित चीजें हैं।

