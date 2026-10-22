जैसे लादेन था, वैसे ही दाऊद भी पाकिस्तान में है; D-कंपनी पर UN के स्टैंड से भड़का भारत
भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघु पुरी ने यह जवाब बेन सॉल की एक रिपोर्ट पर दिया जो आतंकवाद का मुकाबला करते हुए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए विशेष प्रतिवेदक नियुक्त हैं।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के उस अधिकारी की कड़ी आलोचना की है, जिसने दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाले डी-कंपनी समूह को भारत का आपराधिक गिरोह बताया। भारत ने चेतावनी दी कि इस तरह के बयान से संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघु पुरी ने यह जवाब बेन सॉल की एक रिपोर्ट पर दिया जो आतंकवाद का मुकाबला करते हुए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए विशेष प्रतिवेदक नियुक्त हैं।
पुरी ने कहा, "मेरा प्रतिनिधिमंडल अन्य मंचों पर भी इस बात पर अपनी गंभीर चिंता जताता रहा है कि विशेष प्रतिवेदक तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता।" उन्होंने इसे एक ऐसी संस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया जो पहले से ही अपनी वैधता को लेकर चुनौतियों का सामना कर रही है।
दाऊद इब्राहिम संकुक्त राष्ट्र द्वारा लिस्टेड
सॉल की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए पुरी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2003 में अल-कायदा से जुड़े होने के कारण डी-कंपनी के सरगना को सूचीबद्ध किया था। पुरी ने कहा कि यह संगठन और इसका सरगना दाऊद इब्राहिम 1993 से ही भारत में आतंकी हमलों के लिए वांटेड है।
उन्होंने आगे कहा, "मैं रिकॉर्ड के लिए इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह व्यक्ति 2003 की सूची में शामिल किए जाने से काफी पहले ही भारत से भाग गया था। इसी दौरान देश के बाहर रहते हुए उसे अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से जुड़े होने के कारण सूची में शामिल किया गया था।"
भारत में आज भी वांटेड है दाऊद
पुरी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम भारत में एक वांटेड अपराधी बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की सूची के अनुसार, वह उसी देश में रह रहा था जहां अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन मिला था और मारा गया था। उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था। आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन को 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में अमेरिका ने मार गिराया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें