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ई-रिक्शा की तरह ऐप से ATM बंद! वायरल हो रहे इस वीडियो की क्या है सच्चाई?

By Shubham Sharma
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जिस ऐप का इस्तेमाल ATM को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, वो हूबहू उसी 'BAT-BMS' ऐप जैसी दिखती है जिससे ई-रिक्शा बंद किए जा रहे थे। वीडियो बनाने वालों ने चालाकी से अपने चेहरे छिपा रखे हैं।

ई-रिक्शा की तरह ऐप से ATM बंद! वायरल हो रहे इस वीडियो की क्या है सच्चाई?

पिछले दिनों मोबाइल ऐप के जरिए सड़क पर दौड़ते ई-रिक्शा को बीच रास्ते में ही बंद करने के वीडियो ने सबको हैरान कर दिया था। सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसी खतरनाक ऐप्स को तुरंत बैन कर दिया था। लेकिन अब इंटरनेट पर एक और नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों और बैंकों की नींद उड़ा दी है। इस नए वीडियो में कुछ लोग एक मोबाइल ऐप के जरिए ATM को चालू और बंद करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस वीडियो के असली होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसने लोगों के बीच चिंता जरूर बढ़ा दी है।

क्या वाकई ऐप से बंद हो रहा है एटीएम?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जिस ऐप का इस्तेमाल ATM को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, वो हूबहू उसी 'BAT-BMS' ऐप जैसी दिखती है जिससे ई-रिक्शा बंद किए जा रहे थे। वीडियो बनाने वालों ने चालाकी से अपने चेहरे छिपा रखे हैं।

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इस पूरे मामले पर अभी तक किसी भी बैंक या प्रशासनिक अधिकारी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वीडियो फर्जी भी हो सकता है। मुमकिन है कि एटीएम मशीन अपने तय समय पर रीबूट हो रही हो और उसी दौरान किसी ने मोबाइल स्क्रीन को सामने रखकर यह भ्रम फैलाने वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो।

जब BAT-BMS ऐप ने सड़क पर मचा दी थी सनसनी

कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो की बाढ़ आ गई थी, जहां लोग राह चलते ई-रिक्शा को एक क्लिक में ठप कर दे रहे थे। दरअसल, यह ऐप एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम टूल थी, जिसका काम ई-रिक्शा की लिथियम बैटरी को कंट्रोल करना था। सवारी सुरक्षा और हादसों के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया था और इस ऐप समेत कई संदिग्ध टूल्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हमेशा के लिए हटवा दिया था।

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आखिर कैसे काम करता है यह हैकिंग का खेल?

देखा जाए तो BAT-BMS मूल रूप से एक चीनी ऐप है, जिसे लिथियम बैटरी की सेहत, वोल्टेज, तापमान और चार्जिंग स्टेटस पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। सवाल उठता है कि इससे कोई गाड़ी या मशीन बंद कैसे हो सकती है?

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असल में आजकल के कई ई-रिक्शा और मॉडर्न मशीनों में जो लिथियम बैटरियां लगती हैं, वे ब्लूटूथ से लैस होती हैं। अगर इनके सिक्योरिटी सिस्टम या पासवर्ड को मजबूत न रखा जाए, तो 10 से 15 मीटर की रेंज में खड़ा कोई भी अनजान व्यक्ति अपने फोन को इससे आसानी से कनेक्ट कर सकता है। एक बार कनेक्शन मिलने के बाद ऐप के जरिए पूरी पावर सप्लाई को बंद या चालू किया जा सकता है। एटीएम वाले वीडियो के पीछे भी इसी ब्लूटूथ तकनीक का गलत इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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