PAK के न्यूक्लियर झांसे से नहीं डरेगा भारत, अब जवाब और सख्त होगा; लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में, हमने उनके (पाकिस्तान के) सभी टेररिस्ट बेस पर हमला किया... उसके बाद, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, और जवाब में, हमने उनके मिलिट्री बेस और एयर बेस तबाह कर दिए।
वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने गुरुवार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर झांसे से नहीं डरेगा और कहा कि भारत का जवाब पिछली बार से ज्यादा सख्त और मजबूत होगा। पठानकोट में एक खास सम्मान समारोह में बोलते हुए, जनरल ने साफ किया कि भारतीय सेना का टैक्टिकल माइंडसेट जवाबी हमलों से बदलकर जमीन पर निर्णायक जीत हासिल करने की तरफ हो गया है।
उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर में, हमने उनके (पाकिस्तान के) सभी टेररिस्ट बेस पर हमला किया... उसके बाद, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, और जवाब में, हमने उनके मिलिट्री बेस और एयर बेस तबाह कर दिए। फिर उन्होंने सीजफायर की मांग की, और सिर्फ हमसे ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से भी, भारत के साथ सीजफायर की मांग की। वे हमसे नहीं लड़ सकते... जवाब ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया है, उससे भी ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमें पिछली बार से भी ज्यादा सख्त जवाब देना होगा।"
'खतरा अभी टला नहीं है...'
उन्होंने आगे कहा, "यह ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत का जश्न नहीं है, यह तैयारी का एक प्रदर्शन है। खतरा अभी टला नहीं है, और इस बार दुश्मन को पहले से भी ज्यादा जोरदार झटका लगेगा।" बॉर्डर पार से न्यूक्लियर हमले की बार-बार आने वाली धमकियों पर बात करते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने उन्हें कमजोरी से पैदा हुआ धोखा बताया।
'शरीफ हमें सख्त ऐक्शन लेने से रोकना चाहते हैं'
जनरल ने मजबूती से कहा, "वह (शहबाज शरीफ) हमें कोई भी सख्त ऐक्शन लेने से रोकना चाहते हैं... यह एक तरह का धोखा है जो वह कर रहे हैं, जिसका हमें जवाब देना होगा। हम उनके न्यूक्लियर धोखे से नहीं डरेंगे।" जनरल ने चेतावनी दी कि जहां भारत शांति चाहता है, वहीं पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए लड़ाई-झगड़े में लगी रहती है। उन्होंने आगाह किया कि खतरा अभी टला नहीं है और अगला झटका पहले से ज्यादा मुश्किल होगा।
