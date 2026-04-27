जानलेवा है इस बार की गर्मी! एंबुलेंस और डॉक्टरों को तैयार रखें; राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी
मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि गर्मी से बचाव की तैयारी तुरंत शुरू करें। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के मरीजों के लिए अलग यूनिट तैयार रखें। एंबुलेंस और डॉक्टरों की टीम को तैयार रखें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक अहम चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की ओर से यह पत्र भेजा गया है। इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की नई रिपोर्ट का जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल से जून 2026 तक देश के कई हिस्सों में गर्मी की लहर ज्यादा पड़ेगी। पूर्वी, मध्य, उत्तर-पश्चिम भारत, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे तटीय इलाकों में सामान्य से ज्यादा गर्म दिन रहेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी गर्मी का असर हो सकता है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि गर्मी से बचाव की तैयारी तुरंत शुरू करें। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के मरीजों के लिए अलग यूनिट तैयार रखें। एंबुलेंस और डॉक्टरों की टीम को तैयार रखें। लोगों को समय पर चेतावनी दें। गर्मी से बीमार पड़ने वाले मरीजों की जानकारी मंत्रालय के पोर्टल पर तुरंत डालें। इन छोटे-छोटे कदमों से गर्मी से होने वाली बीमारियां और मौतों को रोका जा सकता है।
मुख्य सचिवों को क्या निर्देश
स्वास्थ्य सचिव ने मुख्य सचिवों से अपील की है कि वे खुद इस तैयारी की निगरानी करें। सभी विभाग मिलकर काम करें तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। गर्मी की लहर एक बड़ी सार्वजनिक समस्या है। अगर पहले से तैयारी अच्छी हो तो कई मौतें टाली जा सकती हैं। मंत्रालय का कहना है कि राज्यों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस चिट्ठी के साथ तीन उपयोगी दस्तावेज भी भेजे गए हैं। इनमें पुराना सलाह पत्र, मौसम विभाग की पूरी रिपोर्ट और गर्मी से बचाव के तरीके शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है कि सभी राज्य इन निर्देशों को तुरंत लागू करें। इससे आम लोग गर्मी की मार से सुरक्षित रह सकें। यह चिट्ठी मार्च में भेजे गए पहले पत्र का फॉलो-अप है। भारत में इस साल मई और जून के दौरान गर्मी अपने चरम पर रहने की संभावना है। ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और हीटवेव के दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। लू की घटनाएं अधिक बार और तीव्र हो सकती हैं, जिससे जनजीवन और कृषि पर असर पड़ने की आशंका है। इस बीच, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में बीच-बीच में आंधी, बारिश और गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें