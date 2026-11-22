पहले आसान मुद्दों पर बात करते हैं, सिंधु जल संधि पर पूछे गए सवाल पर बोले पाकिस्तानी मंत्री
अब भारत आए मलिक से जब सिंधु जल संधि पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''पहले आसान मुद्दों पर बात करते हैं और बाद में हम और पाकिस्तान से जुड़े ज्यादा चिंता वाले मुद्दों पर बात कर सकते हैं।''
एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मसूद मलिक इन दिनों भारत में हैं। तीन दिनों तक चलने वाली इस समिट में शामिल हुए मसूद पिछले तीन साल में पहले ऐसे पाकिस्तानी मंत्री हैं, जिन्होंने भारत का दौरा किया है। इस दौरान, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द किए जाने से जुड़े सवाल पर भी जवाब दिया। मलिक ने कहा कि पहले आसान मुद्दों पर बात करते हैं।
पिछले साल अप्रैल महीने में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, जिससे पाकिस्तान पानी-पानी को तरसने लगा। कई बार पड़ोसी देश ने गुहार लगाई, लेकिन भारत ने अपना फैसला नहीं बदला। अब भारत आए मलिक से जब सिंधु जल संधि पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''पहले आसान मुद्दों पर बात करते हैं और बाद में हम और पाकिस्तान से जुड़े ज्यादा चिंता वाले मुद्दों पर बात कर सकते हैं।''
मलिक ने आगे कहा, ''मैं मानता हूं कि इस इलाके में शांति होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इस इलाके से जुड़े मसलों को सुलझाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस इलाके का पहला फोकस गरीब और कमजोर लोगों पर होना चाहिए। जो लोग पहाड़ों के इस तरफ, पहाड़ों के उस तरफ, पहाड़ों के दाईं ओर, पहाड़ों के बाईं ओर, पहाड़ों के ऊपर और पहाड़ों के नीचे रहते हैं, हमें उन सभी कमजोर लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। मेरी सोच इस पर है। हम सब एक साथ आए हैं, आठ या दस देशों के लोग यहां इकट्ठा हुए हैं।''
पाकिस्तानी मंत्री ने आगे कहा, ''असल में, मैं आपको इतने सारे विदेशी देशों के नेताओं को एक साथ लाने का और भी ज्यादा क्रेडिट देता हूं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सब एक साथ बैठें और उन लोगों पर चर्चा करें जो इन सभी मसलों से प्रभावित हैं, जिनकी जिंदगी पर इनका असर पड़ता है? आइए उनके बारे में बात करें, उनके लिए समाधान ढूंढें और उनके लिए आगे के रास्ते खोजें। यह एक आसान बातचीत है। तो, चलिए पहले आसान बातचीत करते हैं।”
'इंद्रप्रस्थ घोषणापत्र' नाम से एक दस्तावेज भी जारी
बता दें कि भारत की मेजबानी में रविवार को आयोजित एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच ने 'इंद्रप्रस्थ घोषणापत्र' नाम से एक परिणामी दस्तावेज जारी किया, जिसमें सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और ''हर सभ्यता को समान आवाज के रूप में सम्मान देने'' का आह्वान किया गया है। ऐतिहासिक पुराना किले में आयोजित तीन दिवसीय बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवंबर को किया था। इसमें पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक समेत एससीओ के विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह पूछे जाने पर कि क्या सम्मेलन से इतर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता हुई, केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा, ''नहीं, दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई।'' हालांकि, उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष के सदस्यों ने भोज के दौरान उनके साथ बातचीत की।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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