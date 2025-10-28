बिहार से सबक, 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने कर दिए बड़े बदलाव

संक्षेप: बिहार में एसआईआर के दौरान हुए बवाल से सबक लेते हुए चुनाव आयोग ने 12 राज्यों के SIR 2.0 में कई बदलाव किए हैं। इस बार पहले से ही आधार को दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है।

बिहार में स्पेशनल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के दौरान जमकर बवाल हुआ और चुनाव आयोग को कई बार अपने नियम भी बदलने पड़ गए। वहीं अब 12 राजों में होने जा रहे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग सतर्क है और कई नियमों में ढील दे दी है। बिहार से सबक लेने के बाद इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करने से लोगों को छूट दे दी गई है। मतदाता को तभी दस्तावेज देने होंगे जब उसका नाम एक महीने की अवधि में पुरानी मतदाता सूची में नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा मतदाता 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज पेश कर सकता है।

दस्तावेजों में आधार भी शामिल चुनाव आयोग का कहना है कि करीब 60 से 70 फीसदी ऐसे मतदाता हैं जिनकी सूची में पहचान हो गई है। अगर किसी का नाम या उसके माता पिता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसे ही कागज दिखाना होगा। इसके बाद उसका नाम नई मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस बार चुनाव आयोग ने पहले ही आधार कार्ड को एन्युमरेशन के दस्तावेजों में शामिल कर दिया है।

पुराने एसआईआर से मिल जाएगा लिंक बिहार में चुनाव आयोग ने 2003 के बाद लिस्ट में शामिल हुए मतदाताओं से दस्तावेज मांगे थे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। अब दो ऐसे कॉलम बनाए गए हैं जिससे कि अंतिम बार हुए एसआईआर से अपना लिंक निकाला जाता है। मान लीजिए किसी के पिता का नाम एसआईआर में शामिल था तो बेटे का नाम बिना दस्तावेज दिखाए ही इसमें मान्य कर लिया जाएगा।

अन्य राज्यों का भी एसआईआर मान्य इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर किसी अन्य राज्य में भी कोई व्यक्ति या फिर उसके पैरंट्स एसआईआर में शामिल हुए थे तो उन्हें दूसरे राज्य में भी सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं बिहार में बीएलओ केवल बिहार के एसआईआर को ही मान्यता दे रहे थे। इसपर भी बवाल हुआ था। मान लीजिए कोई व्यक्ति चेन्नई में रहने लगा है। अगर उसके माता-पिता या फिर कोई रिश्तेदार 2002 में बंगाल में हुए एसआईआर में शामिल हुआ था तो उसे इसका फायदा मिलेगा और कोई दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं होगी।

दूसरे चरण में क्या परिवर्तन पहले चरण में एन्युमरेशन फॉर्म जमा करने के बाद दूसरा चरण दावों और आपत्तियों का होगा। पहले नोटिस केवल उनको ही भेजा जाता था जो डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए थे। हालांकि इस बार उन सभी लोगों क को नोटिस जाएगा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सका है। ऐसे में उनकी सुनवाई की जाएगी।

नए लोग भी कर सकते हैं आवेदन जो लोग अभी 18 साल के पूरे हुए हैं और अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाना चाहते हैं वे भी फॉर्म 6 भर सकते हैं। एन्युमरेशन फॉर्म के साथ ही नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। बिहार में दूसरे चरण के दौरान नए फॉर्म स्वीकार किए गए थे। इस बार चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू करने से पहले सभी राज्यों का राजनीतिक दलों से भी मीटिंग की है।