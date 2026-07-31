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कॉकरोच प्रोटेस्ट से सरकार अलर्ट, E-20 पेट्रोल पर गाड़ी मार्च से पहले ही 'टीम भारत' से मिले केंद्रीय मंत्री

By Ankit Ojha
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तहसीन पूनावाला की अगुआई में ‘टीम भारत’ के प्रस्तावित गाड़ी मार्च से पहले ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने टीम भारत से मुलाकात की है। इसके बाद फिलहाल इस मार्च को टाल दिया गया है। वहीं तहसीन पूनावाला का इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। 

Team Bharat
सस्पेंड कर दिया गया तहसीन पूनावाला का इंस्टाग्राम अकाउंट

E20 पेट्रोल को लेकर उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की अगुआई में 'टीम भारत' ने संसद भवन तक गाड़ी मार्च निकालने का ऐलान किया था। हालांकि हालिया सीजेपी प्रटोस्ट को देखते हुए सरकार ने पहले ही टीम भारत से मुलाकात की है। बुधवार को ही पेट्रोलियम मेंत्री हरदीप सिंह पुरी ने टीम भारत के सदस्यों से मीटिंग की। तहसीन पूनावाला ने 31 मार्च को ही गाड़ी मार्च निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद तहसीन पूनावाला को एक बड़ा झटका तब लगा है जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है।

बीते कुछ दिनों से तहसीन पूनावाला लगातार ई-20 पेट्रोल के खिलाफ वीडियो शेयर कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने इंडिया गेट से लेकर संसद मार्ग तक गाड़ी मार्च का ऐलान कर दिया था। उनका कहना है कि ई-20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाने पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इंस्टाग्राम ब्लॉक होने के बाद पूनावाला ने कहा. यह सरकार अब इंस्टाग्राम से भीडरने लगी है। लोग जानते हैं कि मैं एक सभ्य इंसान हूं और तर्कों पर ही बात करता हूं। मैं किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता।

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आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एथेनॉल ब्लेंडिंग का विरोध किया है और 1 अगस्त को संविधान क्लब में मीटिंग बुलाई है। पूनावाला ने टीम भारत से पेट्रोलियम मंत्री के मुलाकात करने पर उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा कृषि और उद्योग क्षेत्र के अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद थे।

गाड़ी मार्च पर क्या बोले तहसीन पूनावाला

तहसीन पुनावाला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने टीम भारत से कहा है कि 31 मार्च को गाड़ी मार्च ना किया जाए। उन्होंने कहा, 31 जुलाई को पूरी योजना के साथ डेमंस्ट्रेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि बातचीत चल रही है इसलिए अपने मार्च को टाल दें। पूनावाला ने कहा, सरकार ने हमें अप्रोच किया इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन हम मंत्रालय को एक डेडलाइन देंगे कि उस समयसीमा के भीतर हमारी मांगों को पूरा करें।

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टीम भारत ने क्या मांगें रखी हैं

टीम भारत ने पूरी तरह से एथेनॉल प्रोग्राम को बंद करने की बात नहीं कही है। उसका कहना है कि इसे लागू करने का तरीका गलत है। पूनावाला ने बताया कि उनकी मांग है कि 2023 से पहले की बनी गाड़ियों के लिए ई-19 पेट्रोल उपलब्ध होना चाहिए। ये गाड़ियां ई-20 के लिए नहीं बनाई गई हैं। इसके अलावा सही कीमत में सभी पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल भी उपलब्ध होना चाहिए। तीसरी मांग है कि शुद्ध पेट्रोल की तुलना में ई-20 को कम से कम 20 फीसदी सस्ता होना चाहिए।

पूनावाला ने कहा कि जब नेपाल जैसा देश जो कि भारत से ही प्रोसेस्ड फ्यूल लेता है, सस्ती कीमतों में तेल दे सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं। बता दें कि ई-20 पेट्रोल के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान चल रहा है। इसके अलावा विपक्ष भी सरकार के इस कदम की भर-भरकर आलोचना कर रहा है। दिल्ली के कई ट्रांसपोर्ट संगठनों ने भी ई-20 के खिलाफ संसद मार्च का ऐलान किया था। उनका कनहा है कि ब्लेंडेड पेच्रोल की वजह से माइलेज कम हो जाता है। हालांकि सरकार ने इन दावों को खारिज किया है।

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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