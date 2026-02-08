Hindustan Hindi News
बड़ी योजनाओं पर 9 महीने में नहीं खर्च हो पाया आधा भी बजट, किसानों की इस स्कीम में सबसे कम खर्च

बड़ी योजनाओं पर 9 महीने में नहीं खर्च हो पाया आधा भी बजट, किसानों की इस स्कीम में सबसे कम खर्च

संक्षेप:

सरकार ने इस वित्त वर्ष में अब तक कई प्रमुख योजनाओं पर 40 फीसदी ही खर्च किया है। करीब 53 बड़ी योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। 53 में से 6 योजनाओं पर खर्च आवंटित बजट का 40 पर्सेंट ही है।

Feb 08, 2026 09:20 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
सरकार ने इस वित्त वर्ष में अपनी सबसे बड़ी योजनाओं पर 40 फीसदी बजट ही खर्च किया है। ये वे योजनाएं हैं जिनके लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। इन योजनाओं में केंद्र और राज्यों को मिलकर खर्च करना है। इन योजनाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणके तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशन योजना और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक वजीफा योजना शामिल है। इसके अलावा मनरेगा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पर भी 40 फीसदी ही खर्च हो पाया है।

कुल 53 योजनाओं में से 6 योजनाओं पर 40 फीसदी से कम खर्च किया गया है। चार पर 40 से 50 फीसदी, 15 योनजाओं पर 51 से 75 फीसदी, 10 पर 90 से 100 पर्सेंट और 6 योजनाों पर 100 प्रतिशत खर्च हुआ है। बाकी 47 योजनाओं पर रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट एस्टिमेट से कम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 850 करोड़ के बजट काआवंटन किया गया था जिसमें से केवल 150 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

अगर कुल 53 योजनाओं पर कुल खर्च की बात करें तो यह 3.8 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं पर 5 लाख करोड़ के बजट का ऐलान हुआ था।

