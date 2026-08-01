PoK की चोटी पर बर्फीला तूफान, चपेट में आने से मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत
निर्मल पुर्जा दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में गिने जाते थे। नेपाल में जन्मे पुर्जा ने ब्रिटेन की स्पेशल बोट सर्विस में भी सर्विस दी। 2019 में उन्होंने दुनिया की सभी 14 आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों को फतह कर रिकॉर्ड बनाया था।
नेपाल मूल के विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का पीओके स्थित काराकोरम पर्वतमाला की 8,047 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन में निधन हो गया। उनकी पर्वतारोहण कंपनी एलीट एक्सपेड ने शनिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर की पुष्टि की। कंपनी ने बताया कि गुरुवार को ब्रॉड पीक पर आए भीषण हिमस्खलन के बाद पुर्जा और उनके साथ मौजूद अन्य पर्वतारोही लापता हो गए थे। कई घंटों तक चले रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के बाद यह पुष्टि हुई कि पुर्जा सहित कई सदस्य हादसे में जीवित नहीं बचे। इस घटना से अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण समुदाय को गहरा झटका लगा है।
एलीट एक्सपेड ने अपने बयान में कहा कि आज हम बेहद दुख और भारी मन से कह रहे हैं कि निर्मल पुर्जा का ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद निधन हो गया। कंपनी ने यह भी बताया कि अभियान में शामिल उनके भरोसेमंद पर्वतारोहण साथी और गाइड बहादुर गुरूंग व नीमा शेरपा की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। कंपनी ने सभी मृतकों के परिवारों और मित्रों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। लोगों से अपील की गई कि इस कठिन समय में उनके परिवारों की निजता का सम्मान किया जाए।
सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक निर्मल पुर्जा
निर्मल पुर्जा दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में गिने जाते थे। नेपाल में जन्मे पुर्जा ने ब्रिटेन की स्पेशल बोट सर्विस में भी सर्विस दी थी। साल 2019 में उन्होंने केवल 6 महीने और 6 दिनों में दुनिया की सभी 14 आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों को फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आधारित नेटफ्लिक्स की चर्चित डॉक्यूमेंट्री 14 Peaks: Nothing Is Impossible ने उन्हें पहचान दिलाई। हाल के अभियान में उनका लक्ष्य बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सभी 14 आठ-हजारी चोटियों को दूसरी बार पूरा करने वाला दुनिया का पहला पर्वतारोही बनना था। इसके लिए वह काफी मेहनत कर रहे थे।
खराब मौसम के कारण बचाव अभियान भी प्रभावित
ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसे कठिन मौसम व हिमस्खलन के लगातार बने रहने वाले खतरे के कारण सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतों में गिना जाता है। हादसे के समय क्षेत्र में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण बचाव अभियान भी प्रभावित हुआ। ड्रोन और जमीनी टीमों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल थीं। निर्मल पुर्जा की मृत्यु को पर्वतारोहण जगत के लिए गहरी क्षति माना जा रहा है और दुनिया भर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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