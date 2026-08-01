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PoK की चोटी पर बर्फीला तूफान, चपेट में आने से मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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निर्मल पुर्जा दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में गिने जाते थे। नेपाल में जन्मे पुर्जा ने ब्रिटेन की स्पेशल बोट सर्विस में भी सर्विस दी। 2019 में उन्होंने दुनिया की सभी 14 आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों को फतह कर रिकॉर्ड बनाया था।

Legendary mountaineer Nirmal Nimsdai Purja was killed in an avalanche at Broad Peak
विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा।

नेपाल मूल के विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का पीओके स्थित काराकोरम पर्वतमाला की 8,047 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन में निधन हो गया। उनकी पर्वतारोहण कंपनी एलीट एक्सपेड ने शनिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर की पुष्टि की। कंपनी ने बताया कि गुरुवार को ब्रॉड पीक पर आए भीषण हिमस्खलन के बाद पुर्जा और उनके साथ मौजूद अन्य पर्वतारोही लापता हो गए थे। कई घंटों तक चले रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के बाद यह पुष्टि हुई कि पुर्जा सहित कई सदस्य हादसे में जीवित नहीं बचे। इस घटना से अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण समुदाय को गहरा झटका लगा है।

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एलीट एक्सपेड ने अपने बयान में कहा कि आज हम बेहद दुख और भारी मन से कह रहे हैं कि निर्मल पुर्जा का ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद निधन हो गया। कंपनी ने यह भी बताया कि अभियान में शामिल उनके भरोसेमंद पर्वतारोहण साथी और गाइड बहादुर गुरूंग व नीमा शेरपा की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। कंपनी ने सभी मृतकों के परिवारों और मित्रों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। लोगों से अपील की गई कि इस कठिन समय में उनके परिवारों की निजता का सम्मान किया जाए।

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सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक निर्मल पुर्जा

निर्मल पुर्जा दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में गिने जाते थे। नेपाल में जन्मे पुर्जा ने ब्रिटेन की स्पेशल बोट सर्विस में भी सर्विस दी थी। साल 2019 में उन्होंने केवल 6 महीने और 6 दिनों में दुनिया की सभी 14 आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों को फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आधारित नेटफ्लिक्स की चर्चित डॉक्यूमेंट्री 14 Peaks: Nothing Is Impossible ने उन्हें पहचान दिलाई। हाल के अभियान में उनका लक्ष्य बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सभी 14 आठ-हजारी चोटियों को दूसरी बार पूरा करने वाला दुनिया का पहला पर्वतारोही बनना था। इसके लिए वह काफी मेहनत कर रहे थे।

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खराब मौसम के कारण बचाव अभियान भी प्रभावित

ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसे कठिन मौसम व हिमस्खलन के लगातार बने रहने वाले खतरे के कारण सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतों में गिना जाता है। हादसे के समय क्षेत्र में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण बचाव अभियान भी प्रभावित हुआ। ड्रोन और जमीनी टीमों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल थीं। निर्मल पुर्जा की मृत्यु को पर्वतारोहण जगत के लिए गहरी क्षति माना जा रहा है और दुनिया भर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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