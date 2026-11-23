नोटिस में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के आधिकारिक कदमों और उनके व्यक्तिगत कार्यों का भी जिक्र किया गया है। इनमें सावरकर को एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी गई थी।

विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें उन्होंने सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में दिए गए बयानों पर बिना शर्त माफी, स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। उनका आरोप है कि इसमें स्वतंत्रता सेनानी को "गलत तरीके से" पेश किया गया है। सत्यकी सावरकर की ओर से अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर द्वारा जारी कानूनी नोटिस में पुस्तक के पृष्ठ संख्या 201 और 443 पर लिखी गई बातों पर आपत्ति जताई गई है।

सोनिया गांधी को भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ये बातें तथ्यात्मक रूप से गलत, ऐतिहासिक रूप से भ्रामक और तोड़-मरोड़कर पेश की गई हैं और वीडी सावरकर की प्रतिष्ठा और विरासत को नुकसान पहुंचाती हैं। नोटिस में सोनिया गांधी से इसे प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर मांगों का पालन करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करने या मांगों को मानने से इनकार करने पर सत्यकी सावरकर सक्षम अदालत या प्राधिकरण के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं और कानूनी उपाय अपना सकते हैं।

पुस्तक के पृष्ठ संख्या 201 का जिक्र नोटिस में कहा गया है कि सत्यकी सावरकर ने हाल ही में सोनिया गांधी द्वारा लिखी गई और हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा कथित तौर पर 10 नवंबर को प्रकाशित पुस्तक को देखा। इसमें वी.डी. सावरकर के बारे में की गई टिप्पणियों और लगाए गए आरोपों से उन्हें ठेस पहुंची। नोटिस में पुस्तक के पृष्ठ 201 पर लिखी गई इस टिप्पणी का उल्लेख किया गया है, "जब कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासकों के हाथों हमले और जेल की सजा झेल रहे थे, तब विनायक दामोदर सावरकर जैसे आरएसएस के वरिष्ठ विचारक अपने औपनिवेशिक आकाओं को दया याचिकाएं लिख रहे थे और उनके संगठन के सदस्य मुखबिर के तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे।"

अधूरी और गलत तस्वीर पेश किया गया इसमें आगे कहा गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान वी. डी. सावरकर को लंबी कैद और भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसमें अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में बिताया गया समय भी शामिल है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि उनकी कैद के दौरान दी गई याचिकाओं का जिक्र, उस समय की परिस्थितियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अन्य घटनाओं को समझे बिना करना, उनके जीवन और राजनीतिक संघर्ष की एक अधूरी और गलत तस्वीर पेश करता है।

पृष्ठ 443 पर दिए गए एक बयान पर भी आपत्ति इसमें पृष्ठ 443 पर दिए गए एक बयान पर भी आपत्ति जताई गई है। आरोप है कि इसमें वी. डी. सावरकर के राजनीतिक और वैचारिक दर्शन को भारत के एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में दिखाया गया है, जिसमें हिंदुओं को सर्वोच्च माना जाता है। नोटिस में कहा गया है कि यह व्याख्या वी. डी. सावरकर के राजनीतिक और वैचारिक विचारों को बहुत ही सरलीकृत और गलत तरीके से पेश करती है। इसमें कहा गया है कि उनके लेखन, भाषणों और राजनीतिक दर्शन को उनके सही ऐतिहासिक, बौद्धिक और राजनीतिक संदर्भ में समझने की जरूरत है।