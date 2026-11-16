छोड़ दो बंगाल, वरना झेलने को रहो तैयार! CM शुभेंदु ने किसे दे डाली खुली चेतावनी? मामला क्या
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्य के किसी भी हिस्से में अभी भी कोई गुंडा और दुष्कर्मी छिपा हुआ है, तो मैं उसे साफ संदेश देता हूं कि वह जल्द से जल्द बंगाल छोड़ दे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपराधियों और दुष्कर्मियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार मादक पदार्थों और अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएगी तथा ऐसे लोगों के राज्य नहीं छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम मेदिनीपुर में पुलिस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को चेतावनी दी कि वे पुलिस को चुनौती न दें या कानून को अपने हाथ में न लें। उन्होंने आगाह किया कि कानून प्रवर्तन कर्मियों के खिलाफ हिंसा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ''मादक पदार्थों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई जाएगी। गुंडागर्दी में शामिल न हों। पुलिस पर कभी गोली न चलाएं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।'' महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ''बच्चों को प्रताड़ित न करें और न ही उनकी हत्या करें। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।''
किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा, ''अगर राज्य के किसी भी हिस्से में अभी भी कोई गुंडा और दुष्कर्मी छिपा हुआ है, तो मैं उसे साफ संदेश देता हूं कि वह जल्द से जल्द बंगाल छोड़ दे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।'' उन्होंने यह चेतावनी रविवार को बीरभूम जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ के एक दिन बाद की, जिसमें एक कांस्टेबल पर गोली चलाने का आरोपी मारा गया था। मई में, बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद से राज्य में हुई यह पांचवीं ऐसी घटना है। मृतक की पहचान रतन शेख के रूप में हुई। उस पर 13 नवंबर को शांतिनिकेतन इलाके में, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान, कांस्टेबल बिस्वजीत दास को गोली मारकर घायल करने का आरोप था।
बीरभूम कांड पर राजनीति गरम
उधर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस के एक कांस्टेबल को गोली मारने के मुख्य आरोपी रतन शेख की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर सोमवार को भी राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। विपक्षी दलों ने इस घटना पर सवाल उठाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। इस बीच, बीरभूम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भुंडेश ने सोमवार को फिर कहा कि पुलिस ने आरोपी पर गोली केवल आत्मरक्षा में चलाई थी। उन्होंने यह भी बताया कि शेख के दो साथियों रमेश लोहार और नूर हुसैन शेख को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, रविवार शाम जिले की पुलिस के साथ मुठभेड़ में शेख की मौत हो गई। 13 नवंबर को कांस्टेबल को गोली मारने में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए उसे बीरभूम के नानूर इलाके के चाराकोल गांव में एक ईंट भट्ठे पर ले जाया गया था। एसपी ने कहा, "जब पुलिसकर्मी ईंट भट्ठे पर पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले थे, तभी शेख ने अचानक उन पर कई गोलियां चला दीं। गोलियां पुलिस की गाड़ी में लगीं। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।