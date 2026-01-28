जिस विमान ने ली अजित पवार की जान, वो 3 साल पहले भी क्रैश हुआ; जानिए Learjet 45XR के बारे में

संक्षेप: DGCA के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे के वक्त ‘लीयरजेट 45’ विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दो अन्य कर्मी (एक पीएसओ और एक परिचारक) और चालक दल के दो सदस्य (पायलट-इन-कमांड और प्रथम अधिकारी) समेत पांच लोग सवार थे।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दुनिया को अलविदा कह गए। 66 साल की उम्र में प्लेन क्रैश उनकी मौत की वजह बना। उनके साथ ही इस हादसे में 5 और लोगों की भी मौत हो गई। खास बात है कि जिस विमान से पवार यात्रा कर रहे थे, वह साल 2023 में भी क्रैश हो चुका है। फिलहाल, बुधवार को हुई इस घटना की जांच शुरू हो गई है।

नागर विमानन महानिदेशालय या DGCA के अधिकारी ने बताया है कि इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त ‘लीयरजेट 45’ विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दो अन्य कर्मी (एक पीएसओ और एक परिचारक) और चालक दल के दो सदस्य (पायलट-इन-कमांड और प्रथम अधिकारी) समेत पांच लोग सवार थे।

खबर है कि वह मुंबई से बारमती कई राजनीतिक रैलियों में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसा लैंडिंग के समय नियंत्रण खोने के चलते हुआ। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

Learjet 45XR के बारे में जानिए Learjet 45XR की मालिक कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। यह एक मध्यम आकार का बिजनेस जेट है, जिसे Bombardier Aerospace ने तैयार किया है। इसकी रेंज 2 हजार से लेकर 2235 तक है और विमान में एक बार में 8 लोग यात्रा कर सकते हैं। खास बात है कि यह विमान अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है।

इस विमान में हनीवेल टीएफई731 इंजन लगे हुए हैं, जिसकी मदद से यह 51 हजार फुट की ऊंचाई पर यात्रा कर सकता है। इस बिजनेस जेट का निर्माण छोटी या मध्यम दूरी के लिए किया गया था। इसका वजन कुल 9 हजार 752 किलोग्राम है।