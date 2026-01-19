Hindustan Hindi News
चुप्पी एक तरह का लालच, ऐसे नहीं बना सकते देश महान; राहुल गांधी का कहां निशाना?

संक्षेप:

लोकसभा नेता  प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी देश लोगों की चुप्पी से महान नहीं बनता है। हमें लालच की संस्कृति को छोड़कर अपने विचारों और अपने मतों को व्यक्त करना होगा। ऐसा करने पर ही राष्ट्र और व्यक्ति महान बनता है।

Jan 19, 2026 04:05 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना अहम मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश महान तब तक नहीं बनता, जब तक कि उसके लोग अपने मतों को अपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ व्यक्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमें भी अपने विचारों के लिए संघर्ष करना होगा। लालच की संस्कृति को त्यागकर हमें अपनी आवाज को उठाना होगा।

लोकसभा नेता विपक्ष ने कहा, "पूरे देश में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं, जो किसी बात पर अगर विश्वास भी करते हैं, तब भी उसे कहने का साहस नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि कोई भी राष्ट्र चुप्पी से महान नहीं बनता है। महान राष्ट्र और महान लोग तब महान बनते हैं, जब वह अपने विचारों और मतों को व्यक्त करते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं।" राहुल जब यह भाषण दे रहे थे, तब एक दुभाषिया मलयालम भाषा में लोगों को अनुवादित करके उनका भाषण बता रहा था।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा, "चुप्पी की संस्कृति में लालच की भावना छिपी होती है। जैसे कि जब तक मुझे वह मिल रहा है, जिसकी मुझे जरूरत है, तब तक यह मायने नहीं रखता कि आसपास क्या हो रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को अपमानित होते हुए, उनकी हत्या होते हुए, उन्हें मारे जाते हुए देख सकता है। अगर ऐसा है, तो यही लालच की संस्कृति है। हमें इसे बदलना होगा।"

जनता से आज्ञा पालन करवाना चाहते हैं भाजपा, संघ: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा, संघ को कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा अंतर सत्ता के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को लेकर है। उन्होंने कहा, “अगर आप भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस पार्टी के बीच के अंतर को थोड़ा गहराई से देखें, तो आपको पता चलेगा कि वे सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षधर हैं, जबकि हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर हैं। वे भारत की जनता से आज्ञापालन चाहते हैं। वे भारत की जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहते।”

हालांकि, राहुल गांधी ने यहां पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान उन लोगों के लिए माना जा रहा है, जो सरकार के साथ असहमति रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करते, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अपने लाभ के बंद होने या सरकार के निशाने पर आने का डर रहता है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Rahul Gandhi
