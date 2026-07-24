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राहुल गांधी के पीएम आवास के प्रदर्शन पर भड़के कई राज्यों के वकील, CJI सूर्यकांत को लिख डाला लेटर

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJI सूर्यकांत को लिखे पत्र में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने में शामिल होने की अपील की थी। पत्र में यह दलील दी गई है कि इस अपील से देश की अखंडता और सुरक्षा पर बेकाबू भीड़ का हमला हो सकता था।

Lawyers from Several States Angry by Rahul Gandhi Protest at PM Modi Residence Wrote letter to CJI Surya Kant
प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने का स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है

कई हाई कोर्ट के वकीलों के एक ग्रुप ने प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने का स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में गैर-कानूनी जमावड़ा था। वकीलों की ओर से संकेत गुप्ता द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुए प्रदर्शन की उपयुक्त तथ्यान्वेषी जांच का अनुरोध किया गया है।

कई उच्च न्यायालयों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह उच्च सुरक्षा वाली जगहों के आस-पास विरोध-प्रदर्शन और लोगों के एकत्र होने के लिए बाध्यकारी और भविष्य के लिए लागू होने वाले दिशानिर्देश तय करे। लेटर में कहा गया है, ''...अगर संवेदनशील जगहों और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों के आस-पास सुरक्षा नियमों की बार-बार अनदेखी को नजरअंदाज किया गया, तो इससे संवैधानिक और संसदीय तरीकों से समाधान निकालने के बजाय, प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक प्राधिकारों के आधिकारिक आवास के आस-पास सुरक्षा के लिहाज से प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्रों में गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने का चलन आम हो सकता है।''

इसमें कहा गया है, ''21 जुलाई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर राहुल गांधी और अन्य नेताओं द्वारा दिए गए गैर कानूनी धरने का स्वतः संज्ञान लें और इसकी उपयुक्त तथ्यान्वेषी जांच का निर्देश दिया जाए।'' पत्र के अनुसार, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाद्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों और कई सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर बिना किसी सूचना और अनुमति के धरना दिया तथा सड़क को अवरुद्ध कर दिया।

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वकीलों ने दावा किया कि धरने के बारे में पुलिस को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी और ''इसके लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी।'' पत्र में कहा गया है कि इस क्षेत्र में व्यक्तियों के किसी भी अनियंत्रित जमावड़े से सुरक्षा संबंधी ऐसे गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं जो अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक प्रभाव वाले होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने राहुल गांधी और अन्य सांसदों से बार-बार वहां से हटने की अपील की, और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी विपक्ष के नेता से मुलाकात कर उनसे धरना खत्म करने का आग्रह किया था, लेकिन ''इसके बावजूद कई घंटों तक उनका धरना जारी रहा।''

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'देश की सुरक्षा पर बेकाबू भीड़ का हमला हो सकता था'

पत्र में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने में शामिल होने की अपील की थी। पत्र में यह दलील दी गई है कि इस अपील से ''देश की अखंडता और सुरक्षा पर बेकाबू भीड़ का हमला हो सकता था। वकीलों ने यह भी दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को, ''लगभग 3 घंटे (दोपहर 3:35 बजे से शाम 6:42 बजे के बीच) तक बार-बार और सम्मानपूर्वक अपील करने के बाद, उच्च सुरक्षा वाले इलाके को खाली कराने के लिए राहुल गांधी और अन्य सांसदों को वहां से जबरन हटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार ''लोक व्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और लोक व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है।'' तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, पटना और कलकत्ता समेत कई उच्च न्यायालयों के वकीलों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

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Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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