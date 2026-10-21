लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली: कॉलेज पॉलिटिक्स, जेल में डॉन बनने की सनक, सलमान से कैसे ठनी दुश्मनी?

पुलिस को दिए गए लॉरेंस बिश्नोई के 35 पन्नों के कबूलनामे के पन्नों को खंगालें, तो पता चलता है कि यह पूरी कहानी कैसे पंजाब की यूनिवर्सिटी से शुरू होकर जोधपुर के कोर्ट रूम तक पहुंची।

लॉरेंस बिश्नोई पहली बार 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव के दौरान हिंसा के आरोप में पकड़ा गया था।

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी आज देश का सबसे चर्चित और खतरनाक आपराधिक अध्याय बन चुकी है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग तक, बिश्नोई गैंग का नाम बार-बार सुर्खियों में आ रहा है। लेकिन यह दुश्मनी रातों-रात पैदा नहीं हुई। इसकी शुरुआत किस्मत, अपराध और राजस्थान के माफिया तंत्र से जुड़ी एक ऐसी कहानी है, जिसने पंजाब के एक मामूली छात्र नेता को देश का सबसे खूंखार गैंगस्टर बना दिया।

पुलिस को दिए गए लॉरेंस बिश्नोई के 35 पन्नों के कबूलनामे के पन्नों को खंगालें, तो पता चलता है कि यह पूरी कहानी कैसे पंजाब की यूनिवर्सिटी से शुरू होकर जोधपुर के कोर्ट रूम तक पहुंची।

2014: कॉलेज की दादागिरी से शराब माफिया तक का सफर लॉरेंस बिश्नोई पहली बार 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव के दौरान हिंसा के आरोप में पकड़ा गया था। 2008 से 2014 तक उसकी गतिविधियां सिर्फ पंजाब के कॉलेजों, छात्र राजनीति और मारपीट तक ही सीमित थीं। लेकिन 2014 में अपनी दूसरी हत्या को अंजाम देने के बाद जब पंजाब पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी, तो वह भागकर राजस्थान के जयपुर आ गया।

जयपुर में लॉरेंस तीन-चार महीने छुपा रहा। यहीं उसकी मुलाकात अमनदीप उर्फ सोनू नाम के एक शराब ठेकेदार से हुई। अमनदीप ने लॉरेंस को छात्र राजनीति से निकालकर बंदूकों और शराब के बड़े काले कारोबार में उतारा।

लेकिन 2014 के मध्य में जब शराब माफिया ने राजस्थान में अमनदीप की हत्या कर दी, तो लॉरेंस ने बदला लेने की कसम खाई। उसने अमनदीप के कातिलों को ढूंढ-ढूंढकर मारना शुरू किया। इन बदले की हत्याओं ने लॉरेंस के गैंग को राजस्थान में मजबूती से स्थापित कर दिया और यहीं उसकी मुलाकात पहली बार स्थानीय बिश्नोई समाज के लोगों से हुई।

उसने अपने कबूलनामे में इस दौरान हुई कम से कम दो हत्याओं का जिक्र किया है। ये दोनों हत्याएं काफी अहम हैं, क्योंकि इनकी वजह से वह राजस्थान के और अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात बिश्नोई समुदाय के लोगों से हुई।

2014 और 2015 के बीच, बिश्नोई और उसके साथियों ने तीन लोगों- धन्ना और खान पहलवान की हत्या कर दी। ये सभी लोग अमनदीप की हत्या में शामिल थे।

बिश्नोई से पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों का मानना ​​है कि इन्हीं महीनों के दौरान उसने राजस्थान में और ज्यादा अपराधियों के साथ गठजोड़ किया।

2017: जोधपुर के डॉक्टर से 1 करोड़ की रंगदारी और जेल का वो कनेक्शन 2017 की शुरुआत में लॉरेंस फरीदकोट जेल में बंद था, जब उसे जोधपुर के दो लोकल बदमाशों ने शहर के एक नामचीन डॉक्टर और ट्रेवल एजेंसी मालिक से रंगदारी वसूलने की योजना में अपने साथ शामिल किया। लॉरेंस के गुर्गों ने डॉक्टर के घर पर गोलियां चलाईं और 1 करोड़ रुपए वसूले।

कबूलनामे में बताया, “...इसके बाद, साल 2017 के अंत में, आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर के रहने वाले अपने दो साथियों, विष्णु और हरेंद्र के कहने पर, राजस्थान में कई अस्पतालों की चेन चलाने वाले एक डॉक्टर (नाम गुप्त रखा गया है) और जोधपुर की एक ट्रैवल कंपनी के मालिक से फिरौती मांगने की योजना बनाई।”

इसमें आगे कहा गया कि बिश्नोई के तीन साथियों ने डॉक्टर पर गोली चलाई और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। बयान के अनुसार, डॉक्टर ने फिरौती की रकम चुका दी थी, लेकिन अगस्त 2017 में जोधपुर पुलिस ने बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया।

इस रंगदारी केस ने लॉरेंस को जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। यह मोड़ सलमान-लॉरेंस की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

जोधपुर जेल में लॉरेंस को तस्करी के मुकदमों में बंद बिश्नोई समाज के कैदियों के साथ रखा गया।

1998 में जब जोधपुर के पास काले हिरण का कथित शिकार हुआ था, तब लॉरेंस पंजाब के फाजिल्का जिले के अपने गांव में महज 7 साल का बच्चा था। लेकिन 2017 में जोधपुर जेल में रहते हुए उसने बिश्नोई समाज के कैदियों से काले हिरण (जिसे बिश्नोई समाज पवित्र मानता है) और सलमान खान के केस की चर्चाएं सुनीं।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जेल में चर्चाओं के अलावा लॉरेंस के मन में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने और बॉलीवुड में अपना खौफ पैदा करने की भी भूख जाग चुकी थी। सलमान खान का नाम इसके लिए सबसे मुफीद जरिया था।

4 जनवरी 2018: जब पहली बार कैमरे पर दी सलमान को जान से मारने की धमकी जोधपुर के एक कारोबारी वासुदेव ईरानी की हत्या के सिलसिले में राजस्थान पुलिस ने 4 जनवरी 2018 को लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर कोर्ट में पेश किया।

इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन, उसी समय पर सलमान खान भी काले हिरण शिकार मामले में अपनी अंतिम बहस की सुनवाई के लिए जोधपुर कोर्ट परिसर में मौजूद थे।

कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही जब पत्रकारों के कैमरे लॉरेंस की तरफ घूमे, तो 26 साल के इस गैंगस्टर ने पहली बार खुलेआम कहा, "हम सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जब करेंगे तो सबको पता चल जाएगा।"

2018 से 2026: धमकियों से लेकर मुंबई की सड़कों पर खौफ तक जोधपुर कोर्ट की उस पहली धमकी के बाद से ही बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान और उनके करीबियों को निशाना बना रहा है।

बिश्नोई के गुर्गों ने मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान के घर (गैलेक्सी अपार्टमेंट) की रेकी की और वहां गोलियां चलाईं।

इसके बाद अक्टूबर 2024 में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी बिश्नोई गैंग ने सलमान खान से उनकी नजदीकी को वजह बताया था।

हाल ही में अक्टूबर 2026 में जुहू में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग के बाद भी गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी देकर कहा कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, वह उनका अगला निशाना होगा।