लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में रखता है व्रत, पढ़ता है हनुमान चालीसा! दो सौ खोली में किया शिफ्ट

भले ही लॉरेंस विश्नोई शारीरिक और डिजिटल रूप से साबरमती जेल में पूरी तरह से अलग-थलग है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का कहना है कि उसका इंटरनेशनल सिंडिकेट अब भी एक्टिव है।

लॉरेंस को लगभग 7.5 x 11 फीट की एक बेहद तंग कोठरी में अकेला रखा गया है।

देश के सबसे खौफनाक गैंगस्टरों में शामिल लॉरेंस विश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली 'दो सौ खोली' (ब्लॉक 200) में शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मकसद साफ है, जेल की दीवारों के भीतर से उसका नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त करना और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क शून्य कर देना।

कभी तिहार और पंजाब की जेलों में बैठकर रंगदारी मांगने और टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने वाले लॉरेंस की दुनिया अब साबरमती जेल की एक छोटी सी कोठरी तक सिमट कर रह गई है।

क्या है 'दो सौ खोली' और कितनी सख्त है यहां की सुरक्षा? लॉरेंस विश्नोई को गुजरात ATS मई 2023 में दिल्ली की तिहार जेल से कस्टडी में लेकर अहमदाबाद लाई थी। पहले उसे 10 खतरनाक कैदियों वाले 'दस खोली' ब्लॉक में रखा गया था, लेकिन अब उसे 'दो सौ खोली' में ट्रांसफर किया गया है।

लॉरेंस को लगभग 7.5 x 11 फीट की एक बेहद तंग कोठरी में अकेला रखा गया है।

'दो सौ खोली' में 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों समेत करीब 200 बेहद खतरनाक कैदी बंद हैं। किसी भी बड़ी साजिश या कैदियों की आपसी सांठगांठ को रोकने के लिए इस ब्लॉक को 50-50 कैदियों के 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है।

लॉरेंस पर चौबीसों घंटे सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले दो सालों में जेल के भीतर से उसके किसी फोन या डिजिटल मूवमेंट का कोई सबूत नहीं मिला है।

बाहरी दुनिया से उसका संपर्क सिर्फ कोर्ट की तारीखों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) या वकील के साथ तय बैठकों तक ही सीमित कर दिया गया है।

जेल के अंदर कैसी है लॉरेंस की नई दिनचर्या? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाई-सिक्योरिटी सेल के कड़े पहरे के बीच लॉरेंस विश्नोई की दिनचर्या में काफी बदलाव आया है।

वह अपनी सुबह का बड़ा हिस्सा गहरे ध्यान और हनुमान चालीसा के पाठ में बिताता है। वह जेल में पूरी तरह से शाकाहारी खाना खा रहा है और नियमित रूप से धार्मिक व्रत भी रखता है।

जेल में बंद आका, तो बाहर कौन चला रहा है सिंडिकेट? भले ही लॉरेंस विश्नोई शारीरिक और डिजिटल रूप से साबरमती जेल में पूरी तरह से अलग-थलग है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का कहना है कि उसका इंटरनेशनल सिंडिकेट अब भी एक्टिव है।

दरअसल, लॉरेंस का गैंग अब एक 'शैडो कैबिनेट' यानी किसी पर्दे के पीछे से चल रहा है। कनाडा, अमेरिका और यूरोप में बैठे उसके खास गुर्गे (जैसे गोल्डी बराड़ और अनमोल विश्नोई) बाहर से नए लड़कों की भर्ती, हथियारों का इंतजाम और फाइनेंस संभाल रहे हैं। हाल ही में 19 अक्टूबर 2026 को जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग की घटना के पीछे भी इसी नेटवर्क का हाथ बताया गया है।

195 करोड़ रुपए का ड्रग्स केस (गुजरात): सितंबर 2022 में कच्छ के पास पाकिस्तानी नाव से 40 किलो हेरोइन जब्त हुई थी। इसी मामले में साजिशकर्ता के तौर पर नाम आने के बाद उसे साबरमती जेल लाया गया था।

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (पंजाब): मई 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया था।

सलमान खान को धमकियां और फायरिंग (महाराष्ट्र): 1998 के काले हिरण शिकार मामले को लेकर लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अप्रैल 2024 में एक्टर के घर के बाहर फायरिंग की गई थी।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड (महाराष्ट्र): अक्टूबर 2024 में मुंबई के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली थी।

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग (महाराष्ट्र): 19 अक्टूबर 2026 को जुहू में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग कर विश्नोई गैंग ने इसे सलमान खान के करीबियों के लिए 'चेतावनी' बताया था।