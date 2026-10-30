गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा से लेकर हिमांशु भाऊ तक; लॉरेंस बिश्नोई के कितने जानी दुश्मन
राजस्थान के रोहित गोदारा का नाम भी बिश्नोई और बराड़ के नेटवर्क से जुड़ता रहा है। राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। माना जाता है कि अब वह गोल्डी बराड़ के गुट के करीब है।
गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जेल के भीतर उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। अब तक कई हत्याओं और जबरन वसूली के मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है, लेकिन ताजा खुफिया रिपोर्टों में चिंता की वजह कुछ और है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की अपनी जान को जेल के अंदर ही खतरा है। सवाल यह है कि आखिर उसे किससे खतरा है? दरअसल, कभी उसके साथ मिलकर आपराधिक नेटवर्क चलाने वाले कुछ लोग अब उसके दुश्मन बन चुके हैं। इनमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा बंबीहा गैंग और दिल्ली-हरियाणा के कई दूसरे गिरोह भी उसके दुश्मनों में गिने जाते हैं।
गोल्डी बराड़
बिश्नोई के आपराधिक नेटवर्क का विस्तार ही उसकी दुश्मनी बढ़ने की बड़ी वजह बना। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैले इस नेटवर्क का कई दूसरे गिरोहों से टकराव रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल जैसी घटनाओं के बाद गैंगवार और तेज हो गई। इसी बीच उसके पुराने साथियों के साथ रिश्तों में भी दरार आई। जून 2025 में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते अलग होने की खबरें सामने आई थीं। गोल्डी बराड़ कभी बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दोनों के नाम सामने आए थे। अब गोल्डी को उसका बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है।
रोहित गोदारा
राजस्थान के रोहित गोदारा का नाम भी बिश्नोई और बराड़ के नेटवर्क से जुड़ता रहा है। राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। माना जाता है कि अब वह गोल्डी बराड़ के गुट के करीब है।
लकी पटियाल
बिश्नोई के विरोधियों में बंबीहा गैंग का नाम सबसे प्रमुख है। इस गिरोह का नेतृत्व कभी दविंदर बंबीहा करता था, जिसकी 2016 में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। हालांकि, उसके नाम से चलने वाला गैंग अब भी सक्रिय है। लकी पटियाल को इस नेटवर्क का अहम चेहरा माना जाता है। विदेश में रहकर वह गिरोह के कामकाज को आगे बढ़ा रहा है। हरियाणा का कौशल चौधरी भी बंबीहा गैंग से जुड़ा रहा है। उसके नेटवर्क पर हत्या, रंगदारी और दूसरे आपराधिक मामलों में शामिल होने के आरोप हैं।
नीरज बवाना
दिल्ली का नीरज बवाना भी बिश्नोई का पुराना प्रतिद्वंद्वी है। उसे बंबीहा गैंग और बिश्नोई विरोधी गुटों से जुड़ा माना जाता है। पंजाब में कई आपराधिक और आतंकी मामलों में आरोपी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला का नाम भी इस गैंगवार से जुड़ता रहा है। जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। इन सभी के नेटवर्क और आपसी गठजोड़ को बिश्नोई के लिए चुनौती माना जाता है।
शहजाद भट्टी
पाकिस्तान में मौजूद शहजाद भट्टी भी बिश्नोई के लिए चुनौती बनकर उभरा है। जून 2024 में ईद के दौरान दोनों की कथित बातचीत का वीडियो सामने आया था। उस समय दोनों के बीच अच्छे संबंध होने की चर्चा थी, लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद रिश्तों में दरार आने की खबरें सामने आईं। इसके बाद भट्टी ने वीडियो जारी कर बिश्नोई को खुली चुनौती दी और पाकिस्तान आकर आमने-सामने मुकाबला करने की बात कही।
हिमांशु भाऊ
हरियाणा के रोहतक का हिमांशु भाऊ भी उसका बड़ा विरोधी माना जाता है। दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में हुई हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद वह देशभर में चर्चा में आया था। उसके नेटवर्क के नीरज बवाना और बंबीहा गैंग से जुड़े होने की बात कही जाती है। पिछले महीने अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने उसे लास वेगास में गिरफ्तार किया था। उसे भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है।
नीरज फरीदपुरिया
हरियाणा के पलवल का नीरज फरीदपुरिया भी बंबीहा नेटवर्क का अहम सदस्य बताया जाता है। हत्या और रंगदारी के कई मामलों में उसका नाम सामने आया है। उसे भी हिमांशु भाऊ के साथ लास वेगास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह बिश्नोई के खिलाफ पुराने साथियों से लेकर कई विरोधी गिरोहों तक का नेटवर्क सक्रिय बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें