बीते तीन सालों में लॉरेंश्न बिश्नोई और उसके गैंग का नाम लेकर देश के कई बड़े सेलिब्रिटी पर हमला या उनके घर पर फायरिंग की गई। इस लिस्ट में, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, रोहित शेट्टी और दिशा पटानी का नाम जुड़ चुका है। वहीं एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या में भी लॉरेंश्न बिश्नोई का नाम सामने आया था

मुंबई से उत्तर प्रदेश के बहराइच की दूरी करीब 1,534 किलोमीटर है और बहराइच से 42 किलोमीटर दूर है गंडारा गांव। दो साल पहले अचानक इस गांव की चर्चा देशभर के मीडिया में होने लगी थी और इसकी वजह मुबंई में एक बहुत बड़े नेता की हत्या से जुड़ा था। गंडारा की तरह ही हरियाणा के सोनीपत का देवडू गांव भी मुंबई से करीब 1400 किलोमीटर दूर है, फिलहाल इस जगह के तार बॉलीवुड एक्टर टागर श्रॉफ पर फायरिंग मामले से जुड़ गए हैं। देवडू की तरह ही आजमगढ़ का कोठियार गांव भी मुंबई से करीब 1,540 किलोमीटर के आसपास है। यहां की रहने वाली बबीता भी दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है।

बहराइच का रहने वाला धर्मराज कश्यप, सोनीपत का रहने वाला रेहान अंसारी और आजमगढ़ की रहने वाली बबीता...छोटे शहर, कस्बे और गांव से आने वाले ये तीनों नाम देश के हाई-प्रोफाइल वारदात से जुड़ चुके हैं। इन घटनाओं के कड़ियों को जोड़ने पर आपको जिस शख्स का नाम मिलेगा...वो लॉरेंश्न बिश्नोई है। लेकिन ये कहानी लॉरेंश्न बिश्नोई की नहीं बल्कि उसके नाम का खौफ पैदा करने वाले ऐसे शूटर्स और अपराधियों का है, जिनका नाता बेहद सामान्य परिवारों से है पर अब वे इस जुर्म के दलल में फंस चुके हैं।

जुर्म के दलदल में फंसते जा रहे युवा! 18 अक्तूबर 2026 को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला किया गया। फायरिंग करने वालों में सोनीपत का रेहान शामिल था, जिसे पुलिस ने अगले दिन ही गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में ही आजमगढ़ की बबीता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसपर हमले से जुड़े असहलों का तस्करी करने का आरोप है। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बहराइच के धर्मराज कश्यप और उसके भाई अनुराग कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सभी के परिवारों के पास हिन्दुस्तान की टीम पहुंची और जानने की कोशिश की सामन्य परिवारों और बेहद ही कम उम्र के इन युवाओं के हाथ जुर्म की दुनिया तक कैसे पहुंचे और कैसे ये लॉरेंश्न बिश्नोई गैंग से जुड़ गए?

पैसों का लालच और बड़ा कांड! सबसे पहले हम पहुंचे हरियाणा के सोनीपत। सोनीपत के देवडू गांव का रहने वाले रेहान, एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपियों में शामिल है। देवडू गांव में पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात सबसे पहले रेहान की मां शमशीदा से हुई। शमशीदा, सोनीपत के एक फैक्ट्री में काम करती हैं और अपना परिवार किसी तरह चलाती हैं। शमशीदा ने हिन्दुस्तान को बताया कि, ' रेहान ने 9वीं तक की पढ़ाई की है। रेहान ने पढ़ाई छोड़ दी तो, मैं अपने मायके देवडू गांव आकर रहने लगी।' ये पूछने पर कि रेहान से आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी, इसपर उन्होंने कहा कि, करीब 20 से 22 दिन पहले रेहान से बात हुई थी। घर पर कुछ लोग आए थे और उसे वेल्डिंग का काम करने के बोल कर घर से लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि, बेटे को वेल्डिंग का काम सीखाएंगे और साल का दो लाख रुपए भी देंगे।'

‘मेरे बेटे की उम्र मात्र 19 साल की है और वो तो मुंबई का रास्ता भी नहीं जानता पता नहीं कैसे इतनी दूर पहुंच गया। जो लोग उससे काम देने आए थे शायद उन्होंने ही मेरे बेटे को अगवा कर लिया था। 20 दिन से मेरी उससे बात भी नहीं हो पाई थी। अब खबर आई की उसने मुंबई में गोली चलाया है।’ ये पूछने पर कि, रेहान पर पहले भी पुलिस में कोई मामला दर्ज था? इस सवाल पर शमशीदा ने कहा कि, अगस्त 2026 में रेहान के कुछ दोस्त हथियारों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। रेहान ने भी उनके साथ फोटो खिंचवा ली और उससे कही डाल दिया। इसके बाद रेहान के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और 14 दिन वो जेल में रहा।' पुलिस ने रेहान पर अवैध हथियार रखने के मामले में केस दर्ज किया था।

वहीं रेहान के लॉरेंश्न बिश्नोई और उसके गैंग से जुड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर शमशीदा कहती हैं कि, लॉरेंश्न बिश्नोई का नाम तो रेहान ने कभी भी नहीं लिया। उसके नाम से तो लोग डरते हैं पता नहीं मेरा बेटा उसके मकसद तक कैसे पहुंच गया। इतना कहने के बाद ही शमशीदा, रेहान का नाम लेकर भावुक हो जाती हैं और बस इतना कहती हैं कि उनके बेटे को किसी दूसरे ने फंसाया है।

सरकारी कोटे के राशन के सहारे बुजुर्ग मां-बाप रेहान के बाद हम बहाराइच के गंडारा गांव के रहने वाले धर्मराज कश्यप और अनुराग कश्यप से परिवार से बातचीत की। धर्मराज कश्यप और अनुराग कश्यप फिलहाल बाबा सिद्दकी हत्याकांड में मुंबई के जेल में बंद हैं। इस हत्याकांड के समय धर्मराज की उम्र 20 साल के आसपास थी और वो, बाबा सिद्दकी के गोली चलाने वाले शिव कुमार गौतम के सहयोगी था। वहीं अनुराग कश्यप ने उनकी मदद की थी। हिन्दुस्तान से बात करते हुए धर्मराज और अनुराग के पिता, राधेश्याम कश्यप ने बताया कि, दो साल पहले पुलिस अचानक उनके घर पर आई तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। उनके दोनों बेटे, पुणे में कबाड़ का काम करने गए थे और वहां से कैसे इस कांड में फंसे... इस बात का हमें अंदाजा नहीं। रिश्तेदार हरिश कश्यप के बुलाने पर वो कबाड़ का काम करने पुणे गए थे।' वहीं धर्मराज की मां कुसमा देवी ने बताया कि, 'दोनों बेटे ही हमारा सहारा थे अब सरकार की ओर से मिलने वाले 35 किलो राशन पर गुजारा करते हैं। मैं कभी-कभी दूसरे के खेतों में काम करती हूं...उससे ही गुजारा हो पाता है। उनके (धर्मराज) पिता की एक आंख की रोशनी भी कम हो गई तो वो अब कहीं काम भी नहीं कर पाते।'

दोनों ने कभी लॉरेंश्न बिश्नोई और उसके गैंग के जिक्र करने या कभी कोई क्रिमनल केस होने की बात पर राधेश्याम कश्यप ने कहा कि, 'हमारे बेटों पर कभी कोई केस नहीं था। वो तो काफी सीधे-साधे थे पता नहीं कैसे इसमें फंस गए। हम लोग तब से बस परेशान ही हैं।'

10 हजार की सैलरी और अब हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार वहीं इस मामले में हिन्दुस्तान की टीम मिली आजमगढ़ में रहने वाली बबीता के परिवार से। टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में हथियार तस्करी के आरोप में दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आजमगढ़ की बबीता का नाम भी शामिल है। बबीता का इतने हाई-प्रोफाइल वारदात में आने से उनका परिवार बेहद ही परेशान है और उन्हें इसपर यकीनन ही नहीं हो पा रहा है। परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए बबीता बीते लगभग दो सालों से हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम रही थी। उन्हें करीब 10 से 15 हजार रूपए की सैलरी मिलती थी।

हिन्दुस्तान से बात करते हुए बबीता के परिजन उसे पूरी तरह निर्दोष बताते हैं। परिवार ने बताया कि, उन्हें दो-तीन दिन पहले दिल्ली पुलिस से सूचना मिली थी। पुलिस ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी को दिल्ली में पकड़ा गया है। बबीता की मां रुमाली देवी ने कहा कि, उनकी बेटी पर लगे सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उनकी बेटी को मंदिर ले जाने और घुमाने के बहाने धोखे से ले जाया गया था। उसे न्याय मिलना चाहिए।' उन्होंने सारा आरोप राधा पर मढ़ा। बता दें कि, हथियार तस्करी के आरोप में राधा को भी गिरफ्तार किया गया है।

वहीं बबीता की बहन नीलम ने बताया कि, बबीता दो साल से सोनीपत में काम कर रही थी और वहीं पर राधा नाम की महिला से उसक दोस्ती हो गई थी। वहीं दशहरे की छुट्टियों के दौरान राधा ने बबीता से मुंबई चलकर मंदिर दर्शन करने की बात कही थी. बबीता सीधी-साधी थी, इसलिए वह केवल घूमने के लिए उसके साथ चली गई। नीलम का आरोप है कि राधा ने अपनी साजिश को छिपाने के लिए बबीता का इस्तेमाल किया गया है। उनकी बहन काफी सीधी साधी है, वो कभी गलत संगत में नहीं पड़ सकती। परिवार के मुताबिक, बबीता पर कभी कोई केस नहीं था।

ऐसे लोगों पर लॉरेंश्र बिश्नोई गैंग की नजर लॉरेंश्न बिश्नोई में उत्तर प्रदेश छोटे गांव और कस्बों से शूटर्स को भर्ती किए जानें को लेकर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन से बात की। उन्होंने बताया कि, 'लॉरेंश्न बिश्नोई तो जेल में बंद हैं, ऐसे में उसके गैंग में शामिल लोग इन शूटर्स की भर्ती करते हैं। वो ऐसे लोगों की पहचान करते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर हो और उनके झासे में आसानी से आ जाए। ऐसे लोगों को आपराध के समय महंगे हथियार भी, गैंग द्वारा ही दिए जाते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि, उत्तर प्रदेश में चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड में तुर्की में बनी जिस 'जिगाना' (Zigana) पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था...ये गन काफी महंगी होती है और आम अपराधियों तक इसकी पहुंच नहीं होती। इस हत्याकांड में ये पिस्तौल लॉरेंस या अन्य माध्यमों से शूटरों तक पहुंचने की बात भी सामने आई थी।'

अरविंद कुमार जैन ने बताया कि, इस गैंग के कई मेंबर अमेरिका, कनाडा और यूरोप में छिपकर बैठे हैं। विदेश में बैठे कई मेंबर यहां अपने नेटवर्क के जरिए शूटरों की मदद लेते हैं और उन्हें वारदातों को अंजाम देने का काम सौंपते हैं। इन गिरोहों के निशाने पर ऐसे युवा होते हैं, जो अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे और हथियार नहीं होते। जेल में पहली या दूसरी बार आने वाले अपराधियों पर भी नजर रखी जाती है। ऐसे युवाओं को पैसे, पिस्तौल और बेहतर जिंदगी का लालच देकर बड़े अपराध करने के लिए तैयार किया जाता है। टाइगर श्रॉफ केस में तो राधा और बबीता जैसी युवतियों को भी निशाना बनाया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि, ‘गैंग, सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं को प्रभावित करते हैं। उन्हें हथियार चलाने, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप इस्तेमाल करने तथा बातचीत छिपाने के तरीके सिखाए जाते हैं। वारदात के बाद कुछ युवाओं को नेपाल भागने की सलाह भी दी जाती है। विदेश में बसाने का लालच देकर उन्हें गिरोह के लिए काम करने को कहा जाता है। विदेश में बैठे अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ना पुलिस, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के लिए बड़ी चुनौती है। इन गिरोहों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।’

इंस्टाग्राम और फेसबुक से की जा रही पहचान लॉरेंश्न बिश्नोई गैंग का सोशल मीडिया के जरिए भी अपने गिरोह में लोगों को शामिल करने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, ये गैंग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गैंगस्टर के नाम से पेज, ग्रुप और प्रोफाइल बनाता है। फिर इस पर सक्रिय युवाओं पर नजर रख जाती है और कमेंट को देखकर कुछ युवकों की पहचान की जाती है। इन युवाओं से गिरोह के सदस्य सम्पर्क करते हैं। इसके बाद उनकी पारिवा की जानकारी जुटाकर ब्रेनवाश किया जाता है।