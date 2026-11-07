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लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका! करीबी हैरी बॉक्सर को अमेरिका में पकड़ा, कभी जयपुर में था बॉक्सिंग कोच

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिश्नोई गैंग के मुख्य सिंडिकेट और रंगदारी के नेटवर्क को संभालने वाले हैरी बॉक्सर की हिरासत को भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। अब उसे भारत प्रत्यर्पित करने की कानूनी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

Harry Boxer
राजस्थान के नारायणपुर गांव का रहने वाला हरि चंद जाट कभी खेल और खेती-किसानी से जुड़ा हुआ था।

भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की बड़ी कामयाबी के बाद, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कुख्यात गैंगस्टर हरि चंद जाट उर्फ 'हैरी बॉक्सर' को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई के बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद से ही भारतीय एजेंसियां लगातार उसके ठिकानों पर नजर बनाए हुए थीं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिश्नोई गैंग के मुख्य सिंडिकेट और रंगदारी के नेटवर्क को संभालने वाले हैरी बॉक्सर की हिरासत को भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। अब उसे भारत प्रत्यर्पित करने की कानूनी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

जयपुर का बॉक्सिंग कोच कैसे बना 'हैरी बॉक्सर'?

राजस्थान के नारायणपुर गांव का रहने वाला हरि चंद जाट कभी खेल और खेती-किसानी से जुड़ा हुआ था।

जयपुर में एक समय स्पोर्ट्स उत्साही और बॉक्सिंग कोच के रूप में काम करने के कारण उसे 'बॉक्सर' का नाम मिला था। हालांकि, बाद में वह अपराध की दुनिया में कदम रख बैठा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रमुख गुर्गा बन गया।

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साल 2022 में भारत से फरार होने के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए अमेरिका पहुंच गया था।

इससे पहले जनवरी 2026 में भी अमेरिका में शरण मांगने के दौरान आव्रजन अधिकारियों द्वारा उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया था, लेकिन तब वह बाहर निकलने में कामयाब रहा था।

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग और बॉलीवुड हस्तियों को धमकी

उत्तर अमेरिका में बैठकर हैरी बॉक्सर बिश्नोई गैंग के लिए लॉजिस्टिक्स, टारगेटेड किलिंग और विदेशी रंगदारी का सिंडिकेट चला रहा था।

मुंबई में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ही सोशल मीडिया पर ली थी।

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वारदात के बाद उसने सोशल मीडिया पोस्ट्स और धमकी भरे ऑडियो क्लिप जारी कर कई बॉलीवुड हस्तियों को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनियां दी थीं।

हैरी बॉक्सर के खिलाफ भारत के कई राज्यों में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और हथियारबंद हमलों के दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब अमेरिकी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उसे भारत लाने और अदालत के कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में जुट गई हैं।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Lawrence Bishnoi
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