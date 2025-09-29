Lawrence Bishnoi gang Canada declares it a terrorist entity लॉरेंस बिश्नोई गैंग आतंकवादी समूह घोषित हुई, इस देश ने ले लिया बड़ा ऐक्शन, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsLawrence Bishnoi gang Canada declares it a terrorist entity

लॉरेंस बिश्नोई गैंग आतंकवादी समूह घोषित हुई, इस देश ने ले लिया बड़ा ऐक्शन

भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा सरकार का कहना है कि गैंग के चलते भय का माहौल तैयार हो रहा है। कहा जा रहा है कि कनाडाई कानून के अनुसार, इस फैसले के बाद गैंग से जुड़ी सभी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:57 PM
share Share
Follow Us on
लॉरेंस बिश्नोई गैंग आतंकवादी समूह घोषित हुई, इस देश ने ले लिया बड़ा ऐक्शन

भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा सरकार का कहना है कि गैंग के चलते भय का माहौल तैयार हो रहा है। कहा जा रहा है कि कनाडाई कानून के अनुसार, इस फैसले के बाद गैंग से जुड़ी सभी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं।

सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा सरकार में मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने कहा, 'बिश्नोई गैंग की तरफ से कुछ समुदायों को आतंक, हिंसा और धमकी के लिए निशाना बनाया जा रहा है। आपराधिक आतंकवादियों के इस समूह को सूची में डालने से हमें उनका मुकाबला करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और भी ज्यादा ताकत और उपाय मिलेंगे।'

Lawrence Bishnoi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।