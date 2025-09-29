Hindi NewsIndia NewsLawrence Bishnoi gang Canada declares it a terrorist entity
लॉरेंस बिश्नोई गैंग आतंकवादी समूह घोषित हुई, इस देश ने ले लिया बड़ा ऐक्शन
भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा सरकार का कहना है कि गैंग के चलते भय का माहौल तैयार हो रहा है। कहा जा रहा है कि कनाडाई कानून के अनुसार, इस फैसले के बाद गैंग से जुड़ी सभी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं।
Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:57 PM
सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा सरकार में मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने कहा, 'बिश्नोई गैंग की तरफ से कुछ समुदायों को आतंक, हिंसा और धमकी के लिए निशाना बनाया जा रहा है। आपराधिक आतंकवादियों के इस समूह को सूची में डालने से हमें उनका मुकाबला करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और भी ज्यादा ताकत और उपाय मिलेंगे।'
