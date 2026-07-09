जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने मांगी 41 करोड़ की रंगदारी, गुजरात से अमेरिका किया WhatsApp कॉल

अमेरिकी न्याय विभाग ने लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में छिपे उसके मुख्य सहयोगी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर प्रतिबंधित खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश देने का भी सीधा आरोप लगाया है।

Lawrence Bishnoi: अमेरिका ने बुधवार को एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि गुजरात के अहमदाबाद की हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल में बंद पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व्हाट्सऐप कॉल का इस्तेमाल कर रहा है। उसने हाल ही में दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच जेल के भीतर से कई फोन कॉल और मैसेज किए। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, बिश्नोई ने इन ऐप्स के जरिए अमेरिका के लॉस एंजिल्स और थाउजेंड ओक्स में पीड़ितों से 5 मिलियन डॉलर लगभग 41 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने की कोशिश की थी।

अमेरिकी न्याय विभाग ने लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में छिपे उसके मुख्य सहयोगी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर प्रतिबंधित खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश देने का भी सीधा आरोप लगाया है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिश्नोई का सिंडिकेट लगातार प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और सियासी नेताओं को निशाना बनाता है। इन हाई प्रोफाइल वारदातों का इस्तेमाल समाज में खौफ पैदा कर रंगदारी वसूलने के लिए करता है।

एकांत कारावास में है लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई की वकील रजनी खत्री के मुताबिक, उनका मुवक्किल 2023 से साबरमती जेल के एकांत कारावास में बंद है और वह 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी में रहता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 303 लागू कर रखी है, जिसके तहत उसे जेल से बाहर ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। वह अदालत की सुनवाइयों में भी केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होता है। अगर बाहरी राज्यों की पुलिस को उससे पूछताछ करनी होती है तो उन्हें खुद साबरमती जेल आना पड़ता है।

वकील रजनी खत्री ने अमेरिकी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, "अगर वह जेल से रंगदारी की गतिविधियों के लिए व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कर रहा था तो संबंधित अधिकारियों को इसके पुख्ता सबूत देने चाहिए। वह जेल में चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी में रहता है और केवल अपनी लीगल टीम से ही मुलाकात करता है।"

उन्होंने यह भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज मामलों में से 40 में वह बरी या दोषमुक्त हो चुका है। साल 2022 की एनआईए (NIA) की चार्जशीट के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई पर दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और पंजाब में कुल 84 मामले दर्ज हैं। साबरमती से पहले वह पंजाब और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था।

जेल के भीतर से ही चलता है पूरा रैकेट अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों की गूंज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की 2022 की चार्जशीट में भी मिलती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जेल कोठरी में स्मगल कर लाए गए प्रतिबंधित सेलफोन और वॉयस-ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) उपकरणों का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक हत्याओं, गोलीबारी, जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम दिया।

एनआईए ने 2022 में ही कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से गैंग का पूरा ऑपरेशन चलाने में इतना माहिर है कि उसने पिछले कई सालों से किसी भी मामले में जमानत के लिए अर्जी तक नहीं लगाई है। हालांकि, वकील का तर्क है कि बिश्नोई पर इतने सारे केस दर्ज हैं कि कोई भी उसकी जमानत का बॉन्ड भरने के लिए आगे नहीं आता, इसलिए उसने अर्जी नहीं दी।

मूसेवाला मर्डर केस और दाऊद इब्राहिम से तुलना एनआईए की चार्जशीट में मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश का भी जिक्र है। इसके अनुसार, जब मूसेवाला की हत्या की योजना बनाई जा रही थी तब लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ में, मनप्रीत फिरोजपुर जेल में, सराज सिंह मंतू बठिंडा जेल में और मनमोहन सिंह मानसा जेल में बंद थे। जेल में बंद होने के बावजूद ये सभी गोल्डी बराड़ के साथ लगातार संपर्क में थे, जिसने अंततः शूटरों को इस हत्याकांड को अंजाम देने का काम सौंपा था।