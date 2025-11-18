एजेंसियों को बड़ी सफलता, भारत लाया जा रहा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल; किन-किन कांड का मास्टरमाइंड?

संक्षेप: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बुरी खबर आई है। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात ही उसे डिपोर्ट कर दिया। बता दें कि अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के विधायक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मास्टरमाइंड है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अमेरिका से बहुत बुरी खबर आई है। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार देर रात ही उसे डिपोर्ट कर दिया गया। अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

बता दें कि अनमोल बिश्नोई कई हाई-प्रोफाइल मामलों में वांछित है, जिनमें बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की साजिश भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था।

अनमोल बिश्नोई को भारत लाना भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से देश में हुए कई बड़े अपराधों की जांच को नई दिशा और तेजी मिलेगी। अनमोल बिश्नोई पर सलमान खान के घर पर गोलीबारी की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप है। इसी घटना के बाद वह सुर्खियों में आया था। भारत लाए जाने के बाद जांच एजेंसियां उससे गहन पूछताछ करेंगी और सभी संबंधित मामलों के सबूतों को खंगालेंगी।