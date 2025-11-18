Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newslawrence bishnoi brother anmol bishnoi NCP leader Baba Siddiqui Murder extradited to India from US
एजेंसियों को बड़ी सफलता, भारत लाया जा रहा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल; किन-किन कांड का मास्टरमाइंड?

एजेंसियों को बड़ी सफलता, भारत लाया जा रहा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल; किन-किन कांड का मास्टरमाइंड?

संक्षेप: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बुरी खबर आई है। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात ही उसे डिपोर्ट कर दिया। बता दें कि अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के विधायक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मास्टरमाइंड है।

Tue, 18 Nov 2025 07:01 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अमेरिका से बहुत बुरी खबर आई है। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार देर रात ही उसे डिपोर्ट कर दिया गया। अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि अनमोल बिश्नोई कई हाई-प्रोफाइल मामलों में वांछित है, जिनमें बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की साजिश भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था।

अनमोल बिश्नोई को भारत लाना भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से देश में हुए कई बड़े अपराधों की जांच को नई दिशा और तेजी मिलेगी। अनमोल बिश्नोई पर सलमान खान के घर पर गोलीबारी की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप है। इसी घटना के बाद वह सुर्खियों में आया था। भारत लाए जाने के बाद जांच एजेंसियां उससे गहन पूछताछ करेंगी और सभी संबंधित मामलों के सबूतों को खंगालेंगी।

गौरतलब है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई भारत से फरार हो गया था। उसके बाद जांच एजेंसियों को उसकी लोकेशन अमेरिका में मिली। वहां से बैठकर वह भारत में अपना रैकेट चला रहा था और एक्सटॉर्शन समेत कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Lawrence Bishnoi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।