अमेरिका से भारत लाया गया लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, NIA ने किया गिरफ्तार

संक्षेप: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद दिल्ली लाया गया। अनमोल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी है।

Wed, 19 Nov 2025 02:46 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कई सालों से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बुधवार को अमेरिका से भारत लाया गया। बीते दिन अमेरिका से उड़ान भरने वाला विमान बुधवार दोपहर भारत पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अनमोल को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने तस्वीर जारी की है, जिसमें उसके दो अधिकारी अनमोल को गिरफ्तार किए दिखाई दे रहे। अनमोल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इसके अलावा, सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी मामले में भी वह जुड़ा हुआ है। उसे एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा।

2022 से फरार, अमेरिका में रहने वाला अनमोल बिश्नोई, अपने जेल में बंद भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां ​​आरोपी है। मामले की जांच के बाद, जिसमें यह स्थापित हुआ कि अनमोल ने 2020-2023 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में नामित आतंकवादी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से सहायता की थी, अनमोल के खिलाफ मार्च 2023 में एनआईए द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया था।

इससे पहले, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस कर्मियों ने डॉग स्क्वॉड के साथ टर्मिनल 3 पर वाहनों और परिसर की गहन जांच की और बिश्नोई के आगमन से पहले सुरक्षा के कई स्तर सुनिश्चित किए। अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और पिछले साल अक्टूबर में हुई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वांछित है।

इस बीच, अनमोल बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने केंद्र सरकार से अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। न्यूज एजेंसी 'एएनआई' से बात करते हुए, रमेश बिश्नोई ने दावा किया कि अनमोल को केवल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा दी जा रही है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि परिवार की मुख्य प्राथमिकता अपने रिश्तेदार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने बिश्नोई के प्रत्यर्पण के बारे में दो प्रस्ताव भेजे थे। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के खिलाफ देशभर में कई मामले दर्ज हैं और केंद्र सरकार यह तय करेगी कि उसे पहले किस एजेंसी की हिरासत में भेजा जाए। अधिकारी ने बताया कि यह एक बहु-एजेंसी अभियान था और भारत लाए जाने के बाद मुंबई पुलिस भी अपने मामलों में उसकी हिरासत मांगेगी।

अधिकारी ने बताया कि उसके पास कथित तौर पर एक रूसी पासपोर्ट था, जो उसने जाली दस्तावेज़ों के आधार पर हासिल किया था। पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में गोली मारकर की गई हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था।

इससे पहले, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कहा था कि उन्हें एक ईमेल मिला है जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी सरकार ने अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर से अमेरिका से निकाल दिया है। उन्होंने कहा था, "मेरा परिवार अमेरिका में एक पीड़ित परिवार के रूप में पंजीकृत है। पीड़ित सूचना से हमें अनमोल बिश्नोई के बारे में अपडेट मिलते हैं। आज हमें एक मेल मिला है जिसमें बताया गया है कि संघीय सरकार ने अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर से अमेरिका से निकाल दिया।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात उनके बेटे जीशान के बांद्रा स्थित कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल के बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई (जो जेल में है) के गिरोह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

