लतीफ भट मारा गया, CRPF पर हमला करने वाला कश्मीर में हो गया ढेर
जम्मू और कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। कुलगाम में CRPF जवानों को घायल करने वाला आतंकवादी लतीफ भट मारा गया है। इससे पहले सुरक्षाबलों ने उमर निसार डार को भी ढेर कर दिया था।
जम्मू और कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। कुलगाम में CRPF जवानों को घायल करने वाला आतंकवादी लतीफ भट मारा गया है। इससे पहले सुरक्षाबलों ने उमर निसार डार को भी ढेर कर दिया था। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें जवानों ने आतंकवादी को सरेंडर करने के लिए भी कहा था, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भट की उम्र 23 साल थी और वह भारत में LeT का आखिरी कमांडर था। हालांकि, इसे लेकर पुलिस ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। खबर है कि बुधवार सुबह उसे जंगलगाम गांव में घेर लिया गया था। इसके बाद पूरे गांव की घेराबंदी कर दी गई थी। भट साल 2025 से ही गायब है, जिसकी रिपोर्ट उसके परिवार ने दर्ज कराई थी। वह कुलगाम के ख्रेबान गांव का रहने वाला था।
सरेंडर करने से कर दिया था मना
पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह ही घाटी की मस्जिदों से सुबह की नमाज के लिए अजान होने से कुछ ही देर पहले मुठभेड़ शुरू हुई। भट के घेराबंदी में फंसने के बाद सुरक्षाबलों ने उसे आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। सुरक्षाबलों द्वारा उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उसने इससे इनकार कर दिया था।
आंसू गैस के गोले फेंके
11 नवंबर को सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वालों में भट भी शामिल बताया जा रहा है। इसके बाद से ही पुलिस और सुरक्षाबलों को उसकी तलाश थी। खबर है कि इससे पहले मंगलवार को भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें भट बचकर निकल गया था, लेकिन बुधवार सुबह उसे घेर लिया गया। कहा जा रहा है कि सरेंडर से इनकार करने के बाद उसे आंसू गैस के गोले की मदद से मस्जिद से बाहर लाया गया था।
CRPF खुश
इस एनकाउंट की खबर के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने खुशी जाहिर कर दी है। CRPF महानिदेशक जीपी सिंह ने लिखा, 'शुभकामनाएं। कुछ चीजें ठंडा करके खाने में ही मजा आता है। ठंडे मौसम में भी।' दरअसल, अंग्रेजी का एक मुहावरा है रिवेंज इज ए डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि बदले को कुछ समय रुककर शांत दिमाग से लिया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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