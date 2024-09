LIVE Updates रिफ्रेश

Hindi news live September 25, 2024: चीन से लेकर ड्रोन तक पर बात, शांतिदूत बन जेलेंस्की से मुलाकात; PM मोदी के US दौरे से भारत को क्या मिला

नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। September 25, 2024 की हर बड़ी खबर का अपडेट मिलेगा यहां।

Latest news on September 25, 2024: Delaware: President Joe Biden, Prime Minister Narendra Modi, Australia's Prime Minister Anthony Albanese and Japan's Prime Minister Fumio Kishida at the Quad Leaders Summit at Archmere Academy in Claymont, Delaware, USA, Saturday, Sept. 21, 2024. (PTI Photo) (PTI09_22_2024_000247B)