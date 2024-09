LIVE Updates रिफ्रेश

Hindi news live September 2, 2024: आतंकियों के हिंदू नाम पर बवाल, फिल्म IC-814 पर BJP भी भड़की; क्या है असली पहचान

नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। September 2, 2024 की हर बड़ी खबर का अपडेट मिलेगा यहां।

Latest news on September 2, 2024: New Delhi: Actor Vijay Varma and director Anubhav Sinha during an interview with PTI, in New Delhi. (PTI Photo) (PTI08_25_2024_000051A)