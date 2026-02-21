भारत के मंदिरों पर हमले की फिराक में लश्कर के आतंकी, लाल किला भी निशाने पर; अलर्ट जारी
पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले और अन्य प्रमुख शहरों के बड़े मंदिरों के पास धमाके करने की योजना बना रहा है।
खुफिया एजेंसियों ने देश की राजधानी दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में आतंकवादी हमले का एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले और अन्य प्रमुख शहरों के बड़े मंदिरों के पास धमाके करने की योजना बना रहा है।
खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, आतंकी संगठन का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और दहशत फैलाना है। लाल किले के आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों के प्रसिद्ध मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आतंकवादी लाल किले के आसपास के इलाकों और घनी आबादी वाले चांदनी चौक इलाके में मौजूद मंदिरों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। अलर्ट के मुताबिक, 6 फरवरी को इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए धमाके के बाद बदले की भावने से यह साजिश रची गई है। लश्कर के आतंकी भारत में एक बड़ा हमला करने की फिराक में हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि देश भर के खास मंदिर संभावित टारगेट बने रह सकते हैं।
इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों ने सेंसिटिव इलाकों, खासकर पुरानी दिल्ली में निगरानी बढ़ा दी है। धार्मिक जगहों और टूरिस्ट हब के पास और लोगों को तैनात किया गया है। गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है और एंटी-सैबोटेज इंस्पेक्शन शुरू कर दिए गए हैं।
आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के मस्जिद में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, भारत ने पुरजोर तरीके से इसका खंडन किया था। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के द्वारा भारत पर ऐसे मनगढंत आरोप लगाए गए हों।
