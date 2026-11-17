CRPF पोस्ट पर हमले से पहले बेखौफ घूम रहा था लश्कर कमांडर लतीफ भट्ट, CCTV वीडियो
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी को मार गिराने के बाद अब लश्कर के लतीफ भट्ट की तलाश की जा रही है। इसी बीच उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह फुटेज सीआरपीएफ के जवानों पर हमले के पहले का बताया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी को ढेर किए जाने के बाद सीआरपीएफ के जवान लश्कर के आतंकी लतीफ भट्ट की तलाश में लगातार दूसरे दिन अभियान चला रहे हैं। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें लतीफ भट और उसके सहयोगी उमर निसार डार को देखा गया है। यह फुटेज 10 नवंबर को कुलगाम में सीआरपीएफ की पोस्ट पर हमले के बाद का है।
फुटेज में क्या दिखाई दे रहा है
सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि दोनों आतंकी एक वैन से उतर रहे हैं। इनमें से एक के हाथ में छड़ी है जबकि दूसरे के हाथ में एक बैग है। छड़ी हाथ में पकड़े शख्स वहां खेड़े एक अन्य व्यक्ति से बात करता है और इसके बाद बाद वे वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वैन से ड्राइवर और एक अन्य शख्स भी उतरता है। इनमें से तीन लोग एक साथ चले जाते हैं जबकि आखिरी में उतरने वाला शख्स दूसरी तरफ चला जाता है।
सुरक्षाबलों का कहना है कि फायरिंग में लतीफ भट्ट घायल हुआ है और वह जंगलों में कहीं छिपा हो सकता है। वहीं उसका साथी उमर निसार डार सोमवार को मुठभेड़ में मारा गया था। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि हमले में संदिग्ध रूप से शामिल रहे दो युवक कुलगाम में लारू बाईपास के पास घूम रहे हैं जिसके बाद सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह(एसओजी) ने वहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया।
स्कूल की ओर भागे थे आतंकी
अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों की हलचल देखकर, दोनों संदिग्ध एक नजीदीकी सेब के बाग के पास स्कूलों की ओर भाग गए, जहां उस समय विद्यार्थी मौजूद थे। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और फायरिंग शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में उमर तो मारा गया लेकिन लतीफ भट्ट भाग निकला। अधिकारियों का कहना है कि डार 11 नवंबर से अपने घर से लापता था-11 नवंबर को ही सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ था।
अधिकारियों ने बताया कि पहले भी पथराव की घटना में शामिल रहा डार को हमले के बाद सीसीटीवी फुटेज में भट्ट के साथ भागते हुए देखा गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने उसे खोजने की कोशिशें तेज कर दी हैं और बाग के आसपास के कई इलाकों की घेराबंदी कर दी है। एजेंसियों का कहना है कि दोनों आतंकी मिलकर किसी और बड़े हमले का भी प्लान बना रहे थे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें