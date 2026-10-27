लैपटॉप बंद और नौकरी खत्म; इननोडेटा इंडिया ने 550 कर्मचारियों को ऐसे निकाला
सोमवार को इननोडेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में काम कर रहे करीब 550 कर्मचारियों की नौकरी बिना किसी पूर्व सूचना के खत्म कर दी।
रोज की तरह वह ऑफिस गया। डेस्क पर पहुंचने के बाद उसने लैपटॉप खोला, सिस्टम में लॉग इन किया और रोज की तरह अटेंडेंस लगा दी। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है। नया जो हुआ इसके बाद हुआ, जिससे उसके होश होश ही उड़ गए। दरअसल, कुछ घंटों बाद वही लैपटॉप खुद लॉग आउट हो गया, ऑफिशियल आईडी बंद हो गई और इस तरह उसकी नौकरी बिना किसी बातचीत के खत्म। यह कहानी नहीं... सोमवार को इननोडेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भारत के करीब 550 कर्मचारियों के साथ यही हुआ है। बिना पूर्व सूचना, बिना चेतावनी और बिना किसी मीटिंग के लोगों का सिस्टम एक्सेस काट दिया गया। पर्सनल ईमेल पर टर्मिनेशन मेल आ गया।
क्या बोले कर्मचारी?
कर्मचारियों का कहना है कि दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। सबने समय पर लॉग इन किया, अटेंडेंस रिकॉर्ड की और काम शुरू कर दिया। दोपहर तक ऑफिस में काम का दबाव बना रहा। कोई इशारा नहीं था कि छंटनी होने वाली है। लेकिन लंच के आसपास से स्थिति बदलने लगी। कुछ लोगों के सिस्टम का एक्सेस धीरे-धीरे बंद होने लगा। फिर खबर फैल गई कि फिलीपींस की टीम के लोगों को Zoom कॉल के दौरान ही निकाल दिया गया है। उस टीम में रेटर्स, क्वालिटी एक्सपर्ट्स, टीम लीड्स और ऑपरेशनल मैनेजर शामिल थे।
भारत में काम करने वाले कर्मचारियों ने जब यह सुना तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत कंपनी का HR पोर्टल चेक किया। हैरानी की बात यह थी कि उनकी पेस्लिप पहले ही बन चुकी थी। पोर्टल पर इस्तीफे की आधिकारिक तारीख 26 अक्टूबर लिखी हुई थी और आखिरी वर्किंग डे भी दर्ज था। इंडिया टुडे से बात करते हुए एक कर्मचारी ने बताया कि यह एक आम सोमवार की सुबह की तरह शुरू हुई थी। हम सबने लॉग इन किया और रोज का काम शुरू करने से पहले अटेंडेंस लगाई। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया।
मैनेजर भी हैरान, HR से बात करने का मौका ही नहीं मिला
इसके बाद कर्मचारियों ने तुरंत अपने मैनेजरों से संपर्क किया। कई मैनेजर खुद भी इस खबर से अनजान और हैरान थे। जब कर्मचारी HR टीम से बात करने की कोशिश कर रहे थे और 'अफवाह' की पुष्टि करने के लिए मैसेज कर रहे थे, उसी दौरान उनका एक्सेस खत्म होने लगा। एक कर्मचारी ने कहा कि एक-एक करके हमारे ऑफिशियल डिवाइस का एक्सेस खत्म होने लगा। लैपटॉप लॉग आउट हो गए और ऑफिशियल आईडी डीएक्टिवेट हो गईं। हम कुछ समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न तो कोई कारण बताया गया, न कोई बातचीत हुई और न ही कोई नोटिस दिया गया। अचानक सिस्टम बंद हुआ और नौकरी खत्म हो गई।
इननोडेटा क्या है?
इननोडेटा एक अमेरिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय न्यू जर्सी के रिजफील्ड पार्क में है। यह डेटा इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनी है। कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनियों को डेटा लेबलिंग, मॉडल ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन और सेफ्टी टेस्टिंग में मदद करती है, ताकि वे बेहतर AI सिस्टम बना सकें। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, सोनी, हेवलेट-पैकार्ड, स्नोफ्लेक, बोइंग और डेलॉइट जैसी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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