लालू परिवार में फिर भड़क गई ‘आग’, ट्रंप की टैरिफ धमकी पर कनाडा का जबरदस्त पलटवार; टॉप-5

लालू परिवार में फिर भड़क गई ‘आग’, ट्रंप की टैरिफ धमकी पर कनाडा का जबरदस्त पलटवार; टॉप-5

संक्षेप:

बिहार की सियासत में लालू परिवार में फिर आग भड़क गई है। RJD की कमान संभालते ही तेजस्वी यादव को बहन रोहिणी आचार्य ने कठपुतली बने शहजादे कहकर तगड़ा तंज कसा है। इधर पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत केस में FSL रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। 

Jan 25, 2026 07:00 pm IST
कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक

लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में अब तेजस्वी यादव का युग शुरू हो गया है। शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन तेजस्वी की इस ताजपोशी के साथ लालू परिवार में कलह फिर से सिर उठाने लगा है। बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने औपचारिक रूप से पार्टी के दूसरे नंबर पर पहुंचने पर तंज भरे अंदाज में बधाई दी। उन्होंने छोटे भाई को 'कठपुतली बने शहजादे' का खिताब देकर खरी-खरी सुनाई। पढ़ें पूरी खबर...

कच्छ में भारत-पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया

गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी नागरिक को सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पकड़ लिया। यह घटना संदीप बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) के पास पिलर नंबर 1076 और 1077 के बीच हुई। 23 जनवरी की सुबह 8:30 बजे बीएसएफ की गश्ती टीम ने संदिग्ध गतिविधि देखी और व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इसकी जानकारी खावड़ा पुलिस स्टेशन से मिली थी। पढ़ें पूरी खबर..

100% टैरिफ लगाएंगे... ट्रंप की धमकी पर कनाडा का पलटवार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की कड़ी चेतावनी दी है। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने अमेरिकी धमकी का मुकाबला करने के लिए खास रणनीति बनाई और अपनी जनता से अपील की कि वे कनाडा में बने उत्पादों को ही खरीदें। यह कदम कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता कम कर स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। पढ़ें पूरी खबर...

गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज का वादा, चंद्रशेखर ने किया बड़ा ऐलान

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। अखिलेश यादव के बाद अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़े वादे किए हैं। आगरा में रैली के दौरान उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अपने लोगों पर लगे झूठे मुकदमे वापस लेने का वादा किया। रामलीला मैदान में रैली की अनुमति न मिलने पर उन्होंने प्रशासन पर तंज कसा और कहा कि भीड़ देखकर प्रशासन की नींद उड़ गई होगी, तभी मैदान नहीं दिया। पढ़ें पूरी खबर...

NEET छात्रा के अंडरगारमेंट्स से मिला मेल स्पर्म

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत के मामले में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा के अंडरगारमेंट्स से पुरुष स्पर्म मिले हैं, जिससे मौत से पहले रेप की पुष्टि हो गई है। पटना पुलिस ने यह जानकारी दी। अब SIT स्पर्म की DNA प्रोफाइलिंग कर रही है, जिसे आरोपियों और संदिग्धों के DNA से मिलाया जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी यौन उत्पीड़न की आशंका जताई गई थी। इस फाइंडिंग से पुलिस के शुरुआती दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

